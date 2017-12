S-au deblocat programele „îngheţate” de PDL

Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor pe patru din cele cinci axe presuspendate în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), ca urmare a măsurilor implementate de Guvern. Prin reluarea plăţilor, România va încasa pe POR peste 150 de milioane de euro, sumă pentru care au fost trimise, în martie 2013, Comisiei Europene, documentele necesare pentru rambursare. Partea bună este faptul că pe acest program au fost semnate aproape 3.400 de contracte de finanţare, care prevăd crearea a circa 20.000 de locuri de muncă. Premierul Victor Ponta a felicitat, ieri, autorităţile implicate în deblocarea POR şi s-a arătat bucuros că Guvernul reuşeşte să repornească programele „îngheţate” în timpul guvernării PDL, dar a adăugat că ritmul absorbţiei fondurilor europene trebuie menţinut, chiar accelerat, pentru a fi atinse obiectivele optimiste ale ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. \"Am deblocat Mediul, am deblocat POSDRU, am deblocat Programul Operaţional Regional. Cei de la PDL au fost extrem de eficienţi în a bloca programe. Mă şi mir că nu fac vreo moţiune pe această temă, ca să îi felicităm. Deci, am reuşit să deblocăm programele blocate de pedelişti”, a spus Ponta, în şedinţa de guvern.

MODELUL POLONEZ Prim-ministrul a menţionat că, în următoarele zile, are loc a doua întâlnire tematică din cadrul dialogului informal cu Comisia Europeană pentru perioada 20014-2020: \"Dincolo de deliciul presei de a spune că nu ştiu ce bani o să pierdem, acum două săptămâni am aprobat noua gândire, noua structură administrativă pe modelul pe care l-am prezentat de foarte multe ori şi când eram în opoziţie, modelul polonez, cu autorităţile de management în cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi o coordonare şi o responsabilitate cât mai clară a ministrului. Sigur, cu excepţia plăţilor directe din agricultură şi a programului de dezvoltare rurală care au mers şi până acum foarte bine şi, evident, trebuie să rămână la agricultură\".