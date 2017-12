S-au decernat Premiile MTV

Panic! At The Disco, grup nou apărut în lumea muzicii, a cîştigat premiul pentru cel mai bun videoclip, surclasînd nume consacrate precum Madonna şi Red Hot Chili Peppers, la ceremonia de decernare a premiilor MTV Video Awards, care a avut loc joi noapte, la New York. Grupul din Las Vegas a obţinut premiul cel mai rîvnit al serii la mai puţin de un an de la lansarea pe piaţă a primului album.

James Blunt a obţinut premiul la secţiunea Cel mai bun videoclip al unui cîntăreţ, în timp ce premiul omolog în rîndul artistelor i-a revenit lui Kelly Clarkson, care s-a lansat în industria muzicală după ce a concurat în "American Idol", în 2002. Kelly Clarkson a obţinut trofeul în faţa unor rivale pe măsură, Shakira, Nelly Furtado, Madonna şi Christina Aguilera. Favoritele Shakira şi Madonna au fost uitate, în timp ce veteranii de la Red Hot Chili Peppers nu au luat decît premiul pentru Cea mai bună regie a unui videoclip.

Premiul publicului pentru decernarea căruia MTV a primit 40 de milioane de voturi a revenit grupului Fall Out Boy.

Invitat neaşteptat al serii, fostul vicepreşedinte Al Gore, militant împotriva încălzirii globale, a fost îndelung aplaudat în momentul în care a cerut generaţiei MTV să se preocupe de daunele suferite de mediu. Cele mai bune videoclipuri hip-hop, respectiv dance au revenit trupelor Black Eyed Peas cu piesa "My Humps", respectiv Pussycat Dolls with Snoop Dogg cu piesa "Buttons". Seria de videoclipuri cîştigătoare continuă pentru o piesă rock, trupa AFI cu "Miss Murder", pentru o piesă pop, Pink cu "Stupid Girls".

MTV Awards au fost înfiinţate în anul 1984, ca alternativă la tradiţionalele premii Grammy, trofeele anuale ale muzicii în Statele Unite.