S-au încins spiritele între PNL și PSD

În politică, niciodată nu se sting conflictele. Cel mult se liniștesc până când apare următorul motiv de scandal. Mai nou, politicienii se ceartă din cauza lui Iohannis, mai bine zis din cauza suspiciunilor create în jurul lui și minciunilor flagrante spuse de el în ultima vreme. Vicepreședintele PNL Mihai Voicu și deputatul PSD de Dolj Claudiu Manda s-au contrat pe marginea minciunilor lui Iohannis. Pentru că Manda a îndrăznit să-l compare pe candidatul ACL cu Pinocchio, Voicu a sărit la gâtul deputatului cu numeroase acuzații. „Faptul că acest ”domn celebru” emite considerații dictate de la partid cu privire la Klaus Iohannis nu mă miră și nici nu mă preocupă, deoarece audiența lui Claudiu Manda se încadrează în categoria „vagi urme”. Un număr care începe cu zero și mai are încă destui zero după virgulă”, a spus Mihai Voicu. La rândul său, Manda face o serie de remarci acide la adresa lui Voicu, catalogându-l drept slugă cu o valoare electorală extrem de mică. „Părerea mea este că Voicu profită de situația asta ca să-și arate loialitatea față de Iohannis. Din punct de vedere electoral, valoarea lui s-a arătat la alegerile europarlamentare în colegiul lui. PNL a luat 6%, iar USL luase 60%. Pe Voicu îl definește doar slugărnicia față de șefi”, afirmă Manda.