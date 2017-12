Scăldatul în mare noaptea ar putea fi interzis?!

Grupul operativ care a coordonat, în această vară, activitatea instituţiilor de control ale statului în cadrul programului ”Parteneriat pentru Litoral” a prezentat, ieri, la Constanţa, cîteva propuneri pentru modificarea legislaţiei din domeniul turistic. Şeful Departamentului de Control al Guvernului (DCG), secretarul de stat Emanoil Neguţ, a declarat că, în ultimele două săptămîni, pe litoral au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 1,5 milioane lei, fiind confiscate produse în valoare de 186.105 lei, printre care peste 4,3 tone de carne şi peşte, dar şi 3,7 kg de bijuterii. Neguţ a adăugat că neregulile constatate cu ocazia controalelor pe litoral au stat la baza formulării propunerilor pentru modificarea legislaţiei privind activităţile turistice, care vor fi transmise, în cel mai scurt timp, Guvernului. Potrivit secretarului de stat, aceste propuneri vizează introducerea sistemului de autoclasificare a structurilor de cazare şi unităţilor de alimentaţie publică, definirea explicită a noţiunilor de discotecă în aer liber şi în spaţiu închis şi elaborarea unor norme de funcţionare a acestor unităţi, scăderea nivelului de zgomot, interzicerea scăldatului în mare pe timpul nopţii, etc. În plus, grupul operativ de control din cadrul programului \'\'Parteneriat pentru Litoral\'\' va propune, pentru viitorul sezon estival, revizuirea contractelor şi a condiţiilor de închiriere a plajelor în sensul interzicerii oricăror forme de asociere a operatorilor privaţi cu terţi şi modificarea cuantumului amenzilor pentru persoanele care intră cu animale pe plajă sau care nu păstrează curăţenia. Neguţ a explicat că amenzile aplicate persoanelor care intră cu animale sau nu păstrează curăţenia pe plajă, cuprinse în prezent între 10.000 şi 30.000 lei, vor fi reduse la un nivel rezonabil, iar intrarea turiştilor în mare va fi interzisă după ora 0.00, deoarece noaptea nu pot fi asigurate servicii de salvamar. Şeful DCG a mai spus că pentru contravenţii repetate, vor fi aplicate amenzi mai mari. Alte propuneri se referă la amplasarea de scrumiere pe plajă, montarea de panouri cu numere de telefon la care să fie reclamată nerespectarea curăţeniei pe plajă, ridicarea şezlongurilor în fiecare seară pentru curăţenie şi susţinerea, din punctul de vedere financiar, de către autorităţile publice centrale, a participării maeştrilor bucătari şi cofetari la competiţii internaţionale, pentru formarea de noi specialişti. Neguţ a mai propus elaborarea de normative tehnice pentru construcţiile situate în zone turistice, realizarea construcţiilor provizorii, care nu necesită fundaţie şi sînt demontabile, doar cu avizul administratorului legal al plajei şi al Ministerului pentru Turism şi posibilitatea inspectorilor de muncă de a avea acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă, la locurile de muncă organizate în domeniul construcţiilor în regie proprie. El a mai cerut ca indemnizaţia de şomaj să nu mai fie plătită persoanelor încadrate în muncă, indiferent dacă acestea lucrează cu un contract pe perioadă determinată sau nedeterminată, iar contractele individuale de muncă să fie înregistrate anterior începerii activităţii şi nu în termenul de 20 zile prevăzut de legislaţia actuală. În plus, contractele individuale de muncă vor fi păstrate în copie la sediul punctului de lucru unde angajatul îşi desfăşoară activitatea, pentru a se facilita verificarea. Neguţ a mai spus că grupul operativ mai are în vedere actualizarea şi completarea nomenclatorului cu meserii specifice industriei turistice, astfel încît agenţii economici de pe litoral să nu mai angajeze personal necalificat. În acelaşi timp, Jandarmeria Română va fi abilitată să aplice sancţiuni pentru camparea, circulaţia sau staţionarea autovehiculelor şi comerţul ambulant pe plajă.