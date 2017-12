Scandal în Consiliul Județean al Elevilor încheiat cu demisia președintelui!

20:09:15 / 01 Februarie 2016

Minciuni

O cunosc pe Andreea mai bine ca oricine si stiu ca ea nu ar face asa ceva. Este o fata desteapta,frumoasa si cu o gandire foarte ok si matura pentru varsta ei . Consider ca nimeni nu are dreptul sa agrese pe cineva deoarece traim intr-o tara civilizata, nu ne aflam la usa cortului unde fiecare face vrea si nici sa judece pe cineva , fiecare are dreptul sa faca ce vrea. Acuzatiile ca a intretinut relatii intime cu acel baiat sunt total neadevarate,confirmand si baiatul implicat in acest scandal. Nu pot decat sa spun ca mi este sila de ce exista in tara asta, cati copii needucati si fete care nu mai stiu ce inseamna sa fie fete in adevaratul sens al cuvantului de au ajuns sa agreseze si sa injure mai rau ca cei de pe strada. Iar pentru comentariul de mai sus, de ce nu ti dezvalui identitate? Toti putem comenta in spatele anonimatului. Andreea nu merita astfel de fapte. Rusine!!!!!