Scandal la PNȚCD Constanța

10:43:39 / 02 Octombrie 2016

DE MORTUIS NIL NISI BENE ?

Actualul PNTCD nu are nicio legatura cu PNT interbelic , chiar daca a fost reinfiintat de Coposu . Desi avea unele sanse de afirmare , PNTCD s-a compromis definitiv in guvernarea 1996 - 2000 , drept entru care n-a mai reusit sa intre in Parlament . A urmat perioada de lupte interne intre factiuni cand s-au perindat la carma PNTCD opt presedinti , ultimul , cel de astazi fiind Pavelescu , groparul ramasitelor pamantesti ale PNTCD . La acest desnodamant a contribuit si faptul ca acest " partid " si-a atarnat de coada tinichelele de crestin si monarhist ., reducand la zero sansele de a se mai putea mentine pe scena politica fara carjele unor aliante vremelnice . In final s-a ajuns la situatia in care peste coliva PNTCD - ne referim la Constanta - au fost puse doua " bomboane " , Tapliuc si Chesoi ,