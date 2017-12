Scandalul de la Școala nr. 29 continuă! Părinții amenință cu procese!

12:24:45 / 09 Septembrie 2016

nu sunt un parinte cu dare de mana

Am inscris copilul la aceasta scoala , in clasa a V-a , pentru ca am dorit sa faca limba germana. Nu m-a interesat altceva , numar de copii in clasa ca sunt 30 sau mai multi sau cat de bun este corpul didactic. Clasa lor a avut un numar de 23 de elevi , dar unde parintii au considerat ca celelalte clase de a V, au profesori mai,, buni " , numarul de copiii a ajuns si la 34 de elevi?. Unde este vina conducerii aici ??? Daca nu dadeau curs doleantele parintilor , tot scandal iesea . Cum o dai tot prost iese. Dupa un an de zile , am inteles ca in clasa a VI ar fi sub 20de elevi,( clasa copilului meu ) dar sunt clase in continuare cu peste 30 de elevi si aici credeti ca tot directiunea ar fi de vina??? Daca ar muta elevii de la celelalte clase ,unde numarul de elevi este mare , va garentez ca tot scandal o sa avem. La inceputul anului am dat o suta de lei , pentru ca parintii copiilor de la clasa I , au renovat clasa ( etajul 2), si astfel am contribuit si noi la cheltuielile ce le-au facut dansii initial , deci a fost o ,,problema" intre noi parintii . Alti bani, cred ca pentru paza, o suma modica 10 sau 20 lei ( pe an ) O postare mai sus , cineva era revoltat ca cei mici de clasa I invata la etajul 2 , anul trecut a fost clasa I la etajul 2 , si nu am auzit ca cineva a cazut pe scari . Generatia copilului meu a avut 4 clase la scoala29 , iar la scoala de unde a venit au fost 2 clase. Concursurile faza municipala sau judeteana, de la scoala 29 participau 50~60de elevi , de la scoala copilului meu erau 4 ~5 elevi . Putem trage usor concluzia despre performanta scolii , la nivelul claselor ( II - IV) , iar parerea mea personala multi parinti isi pregatesc copiii aici pentru etapa urmatoare ( clasa V) liceele Mircea si Ovidius .