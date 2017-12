Scheme de finanţare pentru dezvoltarea durabilă a oraşelor, din octombrie

Schemele de finanţare pentru Axa 1 din cadrul Programului Operaţional Regional (POR), privind sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor, va fi lansată la începutul lunii octombrie, a anunţat directorul general al autorităţii de management, Gabriel Friptu. Director general în cadrul autorităţii de management pentru POR, Gabriel Friptu a afirmat, într-o conferinţă de presă, că, la mai mult de un an de la lansarea Planului Operaţional Regional, autorităţile locale au depus cele mai multe proiecte pe Axa 2, privind îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport. “Ne aflăm la un an şi două luni de cînd acest program a fost aprobat de Comisia Europeană. În 10 septembrie, programul a reuşit să lanseze prima cerere de punere de proiecte pe zona transportului regional şi local. Este zona cea mai dorită a autorităţilor locale“, a declarat Gabriel Friptu. Potrivit afirmaţiilor sale, în momentul de faţă, în proces de evaluare pe Axa 2, privind îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, sînt 130 de proiecte cu o valoare totală de 5,4 miliarde de lei noi. La un an de la aprobarea POR de către Comisia Europeană (CE), o singură axă prioritară nu a fost lansată. Este vorba de Axa 1, privind sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor. “Cu o singură excepţie, toate schemele de finanţare au fost lansate. Acea excepţie este axa prioritară 1, cea care se referă la dezvoltarea durabilă a oraşelor. Aici, a fost o zonă mai laborioasă de pregătire a documentelor. Am avut nevoie şi de anumite decizii cu acel gir politic legat de politica publică, cea legată de pol de creştere, pol de dezvoltare“, a explicat Friptu. El spune că, în urma negocierilor “extrem de tehnice“ cu CE pe modalităţile “cele mai eficiente de utilizare“ a fondurilor comunitare pe această zonă de sprijin pentru mediul urban, s-a ajuns la un “agreement“, urmînd a fi lansată această ultimă axă la începutul lunii octombrie. “Această axă care sprijină pe de-o parte polii de creştere, pe de alta, polii de dezvoltare urbană, dar şi orice oraş cu peste 10.000 locuitori urmează a fi lansată. Probabil săptămîna viitoare, va fi prima zonă, cea legată de bani, în general, pentru depunerea de proiecte, urmînd ca, la începutul lunii octombrie, să se lanseze complet toate schemele de finanţare din această axă“, a mai spus directorul general în cadrul autorităţii de management pentru POR, Gabriel Friptu.