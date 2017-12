Schimbare de antrenor la Callatis Mangalia

Începând de ieri, Callatis Mangalia are un nou antrenor principal, în persoana lui Eric Lincar, după ce tehnicianul Cristian Cămui şi-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea din Mangalia. „Am fost nevoit să renunţ din cauza unor probleme personale. M-aş bucura ca munca mea să fie continuată şi echipa să promoveze pentru că are valoare. S-a format o echipă valoroasă la Mangalia şi ar fi păcat să nu-şi îndeplinească obiectivul“, a declarat Cămui. „Din păcate, a trebuit să ne despărţim de Cristi Cămui din cauza unor probleme personale pe care le are. Eric Lincar va fi noul antrenor principal, iar restul staff-ului tehnic va fi păstrat. Contractul cu Lincar va fi semnat până la meciul de vineri, cu Spicul Mopan şi se va derula până la finalul campionatului. Apoi, în funcţie de rezultate, înţelegerea ar putea fi prelungită“, a declarat preşedintele clubului Callatis Mangalia, Niculai Tănase. În vârstă de 32 de ani, Lincar, ultima dată antrenor secund la Sportul Studenţesc, a jucat de cinci ori în prima reprezentativă a României. Şi-a început cariera de jucător la Girondins Bordeaux, în 1996, iar apoi, în perioada 1997-2002, a evoluat pentru Steaua Bucureşti. În cariera de jucător a mai trecut pe la Panathinaikos Atena şi Akratitos Neon Liosion, ambele din Grecia, Amkar Perm (Rusia), FC Naţional, Concordia Chiajna şi Prefab Modelu. Ca antrenor, Lincar a mai pregătit formaţiile Viitorul Toporu şi Inter Clinceni, ambele din Liga a III-a. După primele 12 etape ale Ligii a III-a, Callatis ocupă locul secund în clasamentul Seriei a II-a, cu 26 puncte, cu şase mai puţin decât liderul, Unirea Slobozia, formaţie care are însă şi o partidă mai mult disputată.