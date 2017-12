Schimbări majore la RATC! Flotă nouă, alte tipuri de bilete, trasee regândite

09:54:22 / 01 August 2017

Transport ecologic?

Toata lumea vorbeste de transport ecologic de parca troleibuzele/tramvaiele nu ar polua. Scapa din vedere ca toate aceste mijloace de transport electrice au nevoie de o logistica complexa, care bineinteles pe langa pretul mare de implementare are si o mentenanta pe masura. Toata lumea viseaza transpoert ca in vestul europei - pai bine - dar sa acceptati si pretul biletului ca in vestul europei? Ca doar nu credeti ca toate autobuzele/troleibuzele/tramvaiele sunt mai ieftine in Romania...