„Şcoala altfel”, la Institutul „Grigore Antipa”

11:22:02 / 03 Aprilie 2014

menegeri politici

Ok atunci de ce mai suntem menegeri in programa scolara se stia cand este scoala altfel si aveau tot timpul din lume sa se puna la punct cu documentele dar in momentul cand nu ai nici un interes mai ales ca ti sa inplinit sorocul si trebuie sa iesi la pensie dupa mine potopul.ieri la baneasa a avut loc un spectacol de teatru gratis ptr copii de la 10-12 dar clasele care au fost dupa amiaza din ordinul conduceri nu au mai facut ore despre ce vorbim ne place sa detinem functii dar fara copii ,fara obligatii fara ....inventam fel si fel de motive numai sa nu facem ore este cruntul adevar ce se intampla aici.