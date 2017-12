Şcoala ar putea începe pe 24 septembrie

Reprezentanţii Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN) au propus ca personalul didactic să îşi ia cele zece zile de concediu fără plată la începutul anului şcolar 2009-2010. Acest lucru ar însemna ca anul şcolar să nu mai înceapă la 14 septembrie, ci la 24 septembrie, cu doar şase zile înaintea inaugurării anului universitar. „Ar fi cea mai bună variantă. Decît să luăm zece zile de concediu fără plată în timpul anului şcolar, mai bine să amînăm începerea cursurilor. Măcar copiii să aibă ceva de cîştigat din asta, iar materia ar fi mai uşor de recuperat decît dacă am întrerupe orele la mijlocul semestrului. Aşteptăm să vedem ce ne va spune ministrul Educaţiei şi vom discuta această idee cu restul colegilor. Oricum, nu ne poate obliga nimeni să muncim fără bani”, a declarat secretarul general al FEN, Constantin Ciosu. Propunerea reprezentanţilor FEN nu este însă pe placul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI). Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că nu este de acord cu sindicatele care au propus ca zilele de concediu fără plată să fie calculate începînd cu 15 septembrie, iar şcoala să înceapă mai tîrziu. „Unul dintre liderii federaţiilor sindicale din învăţămînt a înaintat această soluţie. Mîine (astăzi - n.r.) ne vom întîlni, poate găsim şi alte soluţii, ca să putem rezolva această problemă cu minimum de efort financiar. Personal, nu susţin propunerea. Anul şcolar este an şcolar, el are un număr de zile, pentru fiecare zi din anul şcolar există o planificare a curricumului şcolar şi, ca urmare, orice zi în care nu se lucrează e o zi pierdută pentru şcoală şi personal nu pledez pentru aşa ceva”, a precizat Ecaterina Andronescu.

Propunerea FEN, combătută de restul federaţiilor sindicale din învăţămînt

Nu doar reprezentanţii MECI nu sînt de acord cu prelungirea vacanţei elevilor. Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) sînt împotriva propunerii FEN, mai ales că elevii au avut o vacanţă de trei luni, iar în noiembrie cei din ciclul primar vor avea o nouă vacanţă. „Nu sînt de acord cu amînarea începerii cursurilor după trei luni de vacanţă. Cei mici abia vin din vacanţă şi intră în alta în noiembrie. Dacă mai decalăm cu încă zece zile, cred că nu mai facem şcoală. Mai mult, o minivacanţă de zece zile nu va aduce economii, întrucît programul s-ar prelugi în iarnă, cînd oricum cheltuielile sînt mai mari. Nu este oportună această hotărîre”, a precizat liderul FSLI, Aurel Cornea. Nici reprezentanţii Federaţiei „Spiru Haret” nu au primit mai bine propunerea FEN. Potrivit preşedintelui executiv al „Spiru Haret”, Marius Nistor, prelungirea vacanţei ar scădea veniturile cadrelor didactice şi este şi în detrimentul elevilor. „Nu putem susţine vreo măsură care duce la scăderea veniturilor colegilor noştri şi, în plus, această propunere este şi în detrimentul elevilor, cărora le-ar aduce prejudicii grave, pentru că nu vor mai putea parcurge curricula”, a precizat Marius Nistor. Elevii ar putea afla astăzi dacă vacanţa li se prelungeşte sau nu, după întîlnirea reprezentanţilor MECI cu cei ai federaţiilor sindicale din învăţămînt. „Vom discuta despre măsurile cele mai potrivite pentru reducerea chetuielilor bugetare. Zilele de concediu fără plată nu sînt o soluţie şi nu vom accepta ca bugetarii să plătească pentru greşelile Guvernului”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţămîntul Preuniversitar (afiliat la FSLI), prof. Ioana Purcărea.

Soluţia ministerului Finanţelor: concediu fără plată sau reducerea programului

Propunerea FEN a fost făcută ca urmare a afirmaţiilor făcute de ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, care a cerut fiecărui minister în parte să adopte o soluţie pentru a reduce cheltuielile bugetare cu 0,3% din PIB, variantele fiind fie concediul de zece zile fără plată, fie reducerea programului zilnic de lucru, de la opt ore la şase ore. „Vom lăsa la latitudinea ordonatorilor principali de credite să ia măsurile corespunzătoare în contextul legal de care beneficiem, astfel încît ajustarea acestor cheltuieli cu circa 15,5% în medie pe lună să se poată face. Am găsit, cred, soluţia legală, am ţinut cont şi de sugestiile pe care le-am primit şi din mediul privat şi de la sindicate şi aşa cum am promis, cred că calea cea bună am identificat-o. Calea cea bună este următoarea: în primul rînd vom lua măsuri cu caracter temporar. În al doilea rînd, în urma discuţiilor cu angajaţii, ei pot să-şi ia zile libere sau o combinaţie de zile libere, cu reducerea programului de lucru, sau dacă există şi alte măsuri de ajustare a cheltuielilor, cu salariile, rămîne ca fiecare ordonator de credite, şef de instituţie, împreună cu salariaţii să ia această măsură”, a precizat Pogea, arătînd că măsurile de reducere a cheltuielilor cu personalul din sistemul public prin acordarea de zile libere sînt incluse în ordonanţa privind rectificarea, adoptată sîmbătă. El a adăugat că această măsură este absolut necesară şi a făcut un apel la înţelegere din partea angajaţilor statului: „Fac apel la sistemul public să înţeleagă că este o situaţie deosebită, o măsură necesară şi nu este ambiţia cuiva. Fac apel la salariaţi să înţeleagă că această măsură e generată de factorii externi pe care îi cunosc, criza economică, iar asigurarea funcţionalităţii serviciilor publice depinde de fiecare dintre noi şi de înţelegerea pe care o vom găsi în raport cu cetăţenii”.