Şcoala, factor important în formarea şi educarea juniorilor E ai Academiei Hagi

În Campionatul Naţional al juniorilor E (copii născuţi după 1 ianurie 2000), Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ este reprezentată de două formaţii: Academia Hagi şi FC Viitorul. Cele două loturi sunt împărţite valoric, Academia Hagi fiind formată din cei mai valoroşi copii la această categorie de vârstă, în timp ce FC Viitorul reprezintă posibilele soluţii de viitor pentru prima grupă. Cele două echipe evoluează în serii diferite, însă ambele conduc în clasament. Dacă FC Viitorul a înregistrat în Seria Nord, în şapte etape, şase victorii şi un rezultat de egalitate, Academia Hagi conduce detaşat Seria Sud, având după disputarea a opt etape tot atâtea victorii şi un golaveraj de invidiat: 86 de goluri înscrise şi doar 3 primite! „Trecerea în acest an de la sistemul 5+1 la cel de 7+1 s-a făcut foarte bine, iar situaţia din clasament cred că demonstrează acest lucru. Toţi componenţii lotului sunt constănţeni şi, cu câteva excepţii, pentru că selecţia la Academie este continuă, evoluează de aproape un an şi jumătate împreună“, ne-a declarat antrenorul primei echipe valorice, Doru Carali. Şi, dacă pe teren se dovedesc mici magicieni ai balonului, driblându-şi cu lejeritate adversarii, cel puţin la fel de bine trebuie să se descurce şi la şcoală, unde rezultatele la învăţătură sunt foarte importante. „Copiii se află la o vârstă când trebuie să fie educaţi în spiritul de învingător al Academiei. Fiecare dintre copii reprezintă un proiect al Academiei şi tocmai din acest motiv niciun lucru nu este neglijat. Şcoala are şi ea un rol foarte important şi urmărim evoluţia lor şi la şcoală. La două-trei săptămâni le cerem carnetele de note şi dacă nu au rezultate bune sunt excluşi o perioadă de la antrenamente pentru a simţi şi ei anumite repercusiuni. Trebuie să înţeleagă că în viaţă au mare nevoie de şcoală. Cariera de sportiv nu este una sigură“, a adăugat Carali. Tehnicianul constănţean sosit la Academia Hagi în 2009, după aproximativ şapte ani petrecuţi la Elpis Constanţa, unde a pregătit tot grupele de copii de 10 ani, ne dezvăluie şi câteva dintre secretele şi obiectivele urmărite de Academie la această vârstă: „Trebuie spus că toţi copiii se simt mândri că fac parte din Academie, dar în acelaşi timp este şi o obligaţie pentru ei de a creşte valoric. La antrenamente nu se lucrează fizic, ci doar cu mingea. Trebuie să fie inteligenţi, să aibă calităţi tehnice, o bună educaţie şi să fie disciplinaţi şi receptivi. Copiii din grupă sunt pasionaţi, încrezători şi formează un colectiv unit. Copiii trebuie să se simtă la Academie ca într-o familie, să se simtă importanţi, mobilizaţi pentru a oferi sută la sută din potenţial, să simtă că le acorzi încredere“.

Lotul juniorilor E al Academiei Hagi (antrenor Doru Carali, Florin Adam - antrenor cu portarii şi Ionel Drăgoi - preparator fizic) - prima grupă valorică - portari: Mihai Popa şi Sebastian Comşa; fundaşi: Robert Ghiţă, Paul Sabangeanu, Marius Leca, Costin Podoreanu şi Silviu Apatachioaie, mijlocaşi: Andrei Răduc şi Sebastian Ignat, atacant: Eduard Cheng, Dimciu Halep, Ianis Paniţa, Mihai Paniţa şi Mario Gândac.