Scriitorul Daniel Drăgan şi goana după căutarea valorilor culturale româneşti

După un an de la lansarea romanelor "Caravana", "Ciuma boilor" şi "Diavolul, aproapele nostru", dar şi un itinerariu care a cuprins mai multe oraşe ale ţării în vederea promovării valorilor culturale şi artistice autohtone, scriitorul braşovean Daniel Drăgan a ajuns şi la Constanţa. În cadrul unei şezători literare desfăşurate ieri, la sediul Bibliotecii Judeţeane "I.N. Roman", la care au participat membrii Uniunii Scriitorilor, cadre universitare, dar şi elevi din mai multe licee constănţene, scriitorul a prezentat publicului de la malul mării ultimele sale apariţii editoriale. Considerat de criticii literari o monografie satirică de excepţie a realităţilor româneşti, volumul de proză "Ciuma boilor", una din cele 11 lucrări semnate de Daniel Drăgan, aflate în colecţia instituţiei constănţene, a fost prezentat de cunoscuta scriitoare Maria Pop. Detaşat de orice versiune idilică asupra sufletului românesc, prezentîndu-l în forma sa aberantă, volumul aduce în faţa cititorilor imaginea unei lumi în care acţiunea degenerează pînă la crimă. "Autorul face parte din categoria celor care ştiu să dăruiască. Acţiunea se petrece într-un sat românesc, cu trei săptămîni înainte de sărbătoarea Sfîntului Ilie, redînd cu dramatism necazurile aduse de o vară toridă. Pentru a putea trece peste fenomenul meteorologic care s-a abătut asupra lor, oamenii recurg la un vechi ritual de exorcizare în vederea alungării spiritelor rele. Este un roman care se petrece sub simbolistica cifrei 7. Cele şapte culori ale curcubeului, minunile lumii antice şi zilele săptămînii", a declarat Maria Pop. În acelaşi timp, ”Caravana” şi „Diavolul, aproapele nostru”, prezentate de două nume de referinţă ale culturii dobrogene, Emilia Dabu şi prof. univ. dr. Olga Duţu, au adus în atenţie valori literare transpuse în scris de autor, însă care tind să se piardă odată cu trecerea timpului: iubirea faţă de de ştiinţă şi înţelepciune. "Înainte de 1989, literatura română avea un caracter unitar. Toate apariţiile editoriale luau drumul Capitalei, iar cîţiva critici literari aveau acces la aprecierea autorilor. În prezent, asistăm la o explozie a literaturii în sensul său editorial, însă se produce o depopularizare a culturii. În pofida faptului că interesul pentru literatură este pe cale să piardă lupta cu modernitatea, eforturile noastre pentru păstrarea valorilor culturale autentice pot aduce lumina de care societatea românească are atîta nevoie", a declarat Daniel Drăgan.