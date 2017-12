Scuzele lui Adomniţei

Fostul ministru al Educaţiei Cristian Adomniţei a nu regretă votul favorabil dat în Parlament pentru majorarea salariilor cadrelor didactice, chiar dacă acesta a fost motivul pentru care a fost demis. „Nu mă dezic de votul din Parlament. A fost o oarecare incompatibilitate morală între deputatul şi ministrul Adomniţei. Am avut cea mai ingrată sarcină. Ca parlamentar am votat dintr-un principiu în care cred, respectiv majorarea salariilor, însă, ca ministru, nu sînt de acord cu cuantumul majorării“, a explicat liberalul ieşean. Cristian Adomniţei a afirmat, totodată, că demiterea sa din funcţia de ministru, la doar un an şi jumătate de la preluarea mandatului, nu reprezintă o sancţiune politică, cu una administrativă. Potrivit acestuia, guvernul trebuie să găsească în discuţiile cu confederaţiile sindicale varianta corectă pentru România şi pentru binele tuturor. În opinia ministrului, după un an şi jumătate de mandat la conducerea Ministerului Educaţiei nu i se pot reproşa probleme de fond, ci doar gafe de imagine precum cea cu steluţele de pe steagul UE. Cristian Adomniţei a declarat că eşecul major din timpul mandatului său este că nu a reuşit să treacă prin Parlament pachetul de legi pentru Educaţie. \"Principalul regret este că nu am reuşit să trec prin Parlament pachetul de legi pentru Educaţie. Este principala mea nerealizare ca ministru al Educaţiei. Nici relaţia mea cu presa n-a fost una bună şi regret acest lucru. Nu pot să trec cu vederea nici incidentul în care am încurcat numărul steluţelor de pe steagul UE, pe care, de asemenea, mi-l asum”, a declarat Adomniţei.