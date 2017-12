Se amînă greva generală din Educaţie?

Greva generală a cadrelor didactice, care urma să se declanşeze începînd cu 18 noiembrie, ar putea fi amînată. Curtea Constituţională a României (CCR) a anunţat ieri că cele două articole rămase în vigoare din ordonanţa de urgenţă care amîna majorarea salariilor cu 50% pînă în aprilie 2009, sînt neconstituţionale. Liderii federaţiilor sindicale din Educaţie au declarat că, în cazul în care va fi declarată neconstituţională şi ordonanţa care prevede majorarea cu pînă la 28% a salariilor cadrelor didactice, greva generală ar putea fi amînată. „Eram siguri că decizia Curţii va fi una favorabilă nouă, pentru că, într-un stat de drept, legea trebuie respectată. Am anunţat Avocatul Poporului şi pentru ordonanţa prin care se majorează salariile cu pînă la 28% şi, în funcţie de cînd se va decide constituţionalitatea acesteia, s-ar putea să amînăm greva generală”, a afirmat liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), Aurel Cornea. Potrivit preşedintelui Federaţiei Spiru Haret (FSH), Marius Nistor, după ce CCR va lua o decizie şi în privinţa „Ordonanţei 28%”, sindicatele din învăţămînt se vor întîlni şi vor decide, de comun acord, în privinţa acţiunilor viitoare. Executivul a anunţat, luni, că a adoptat o nouă ordonanţă, prin care a anulat un articol din prima ordonanţă (cea care amîna majorarea cu 50% a salariilor dascălilor) şi prin care salariile profesorilor debutanţi vor creşte cu pînă la 28,2%. Reprezentanţii FSH au solicitat Avocatului Poporului, ieri dimineaţă, să sesizeze CCR în legătură cu neconstituţionalitatea ordonanţei emise luni de Guvern. „Pentru grila de salarizare prevăzută prin această nouă ordonanţă nu am fost consultaţi, aşa cum cere legea. În plus, această ordonanţă anulează o lege votată de parlament şi promulgată de preşedinţie, ceea ce este iarăşi ilegal. Ordonanţa a apărut din senin şi este un abuz al Guvernului, aşa că o vom contesta la CCR, prin Avocatul Poporului”, afirma Aurel Cornea.