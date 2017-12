Se anunţă vremuri grele pentru unii auditori financiari din România

Peste 60 de auditori financiari din România s-au întîlnit, ieri, în staţiunea Mamaia, pentru a participa la seminarul “Abordări ale auditului financiar în anul 2006”. Seminarul a fost susţinut de preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, şi vicepreşedinţii CAFR Maria Manolescu şi Emil Culda. În deschiderea evenimentului, preşedintele CAFR a recunoscut că există unele tensiuni între CAFR şi Corpul Experţilor Contabili: “Încercăm să detensionăm relaţiile ce s-au clădit, de-a lungul timpului, între Cameră şi Corpul Experţilor Contabili. Cred că este momentul să terminăm cu astfel de discuţii, să înţelegem că, indiferent dacă te numeşti expert contabil sau auditor financiar, eşti slujitor al aceleiaşi profesii, deşi zona de acţiune este delimitată. Deşi sîntem şi noi experţi contabili, totuşi, în calitate de auditori financiari am făcut un pas înainte în ceea ce priveşte nivelul de examinare a informaţiei respective şi de emitere a unei opinii cu privire la credibilitate, la oportunitate, fidelitatea sau rezonabilitatea informaţiei”. În acest sens, Mihăilescu le-a cerut celor prezenţi să nu îi considere pe contabili şi pe experţii contabili ca fiind nişte “cenuşărese”, în timp ce auditorii financiari să se considere “împăraţi, prinţi sau prinţese”, întrucît trebuie găsită, pînă la urmă, o cale de înţelegere.

“Încă de acum 6-7 ani de cînd s-a înfiinţat Camera, a fost o decizie politică, o condiţionalitate izvorîtă din tratate şi convenţii internaţionale din care România făcea parte. Pînă la urmă, globalizarea presupune existenţa separaţiilor şi manifestarea acestora, nu mai departe de principiile guvernanţei corporatiste. Astfel, ideea că toată lumea execută bilanţuri sau că auditează, trebuie să prindă claritate. Nu se mai poate pescui în ape tulburi. Dacă dezvoltăm două organisme care slujesc unei profesii în sistem antagonist, cu siguranţă că nu ne vom putea atinge scopul. Nu cred că mai este momentul să aruncăm cu noroi unii în alţii”, a adăugat Mihăilescu. Referindu-se la reglementările care vor avea aplicabilitate începînd cu 1 ianuarie 2007, preşedintele CAFR a tras un semnal de alarmă. În opinia sa, dacă această profesie nu va fi bine gestionată “vom ajunge să fim foarte mici, mai ales din cauza nivelului redus de cunoştinţe, dar şi a pregătirii haotice în acest domeniu. Chiar dacă această stare de fapt este întreţinută de reprezentanţii profesiei, ea se manifestă la nivelul profesiei, a organismelor. Haideţi să facem ceva să ne separăm profesia fără să ne duşmănim, ci să ne sprijinim, întrucît scopul final este acelaşi: să executăm lucrări contabile care să vină în sprijinul utilizatorilor acestor informaţii”. Conducerea CAFR a mai arătat că data de 1 ianuarie 2007 va aduce mari probleme auditorilor din România, întrucît “vor veni diverşi auditori din UE care vor mînca din nostru care acum spunem că ne satisface, din cauză că noi nu cunoaştem o limbă străină de manieră corespunzătoare pentru a putea să penetrăm şi noi piaţa lor. De acest lucru îmi este mie teamă. Vocea Bruxelles-ului va trebui să se audă şi la Constanţa, şi la Bucureşti, dar şi la Dublin sau la Stockolm”. La rîndul său, vicepreşedintele CAFR, Maria Manolescu, le-a vorbit participanţilor despre implicaţiile aderării României la UE în profesia de auditare. Ea a precizat că vor exista numeroase schimbări în legislaţia privind auditul financiar, multe dintre acestea aplicîndu-se deja încă de la începutul acestui an: “De la începutul acstui an aplicăm reglementări contabile conforme cu directivele europene”. Fie că sînt bănci comerciale, societăţi de asigurări ori entităţi reglementate şi supravegheate de Consiliul Naţional de Valori Mobiliare, toate au obligaţia să aplice aceste reglementări, cu un an înainte de aderare. De altfel, aceste aspecte au făcut obiectul unei monitorizări efectuate de Comisia Europeană pentru a se stabili gradul de conformitate. “Rezultatele au fost foarte bune, astfel că după 1 ianuarie 2007, toate reglementările contabile care vor fi publicate în Monitorul Oficial al UE vor avea aplicabilitate şi la noi”, a încheiat Manolescu.