Se fură 50 grame din „codrul” de pîine!

O fabrică de pîine din localitatea Valu lui Traian a fost sancţionată de inspectorii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (OJPC) Constanţa, pentru că fura din gramajul pîinii pe care o oferea spre comercializare. Potrivit reprezentanţilor OJPC Constanţa, în timpul unei acţiuni de control al produselor de panificaţie, desfăşurată în unităţile de alimentaţie publică din municipiu, s-a constatat la un lot de pîine feliată, ambalată, produsă de firma „The Cory” SRL, că erau mari diferenţe faţă de gramajul inscripţionat pe produs. „Pe eticheta produsului scrie că pîinea are 500 grame, iar la cîntar s-au constatat lipsuri foarte mari. Am verificat şi lotul de pîine din fabrică, unde la 30 de bucăţi, am constatat că greutatea lor se încadra între 450 – 458 grame. La o pîine de 500 grame, normele prevăd o marjă negativă de maximum 15 grame”, a explicat directorul OJPC Constanţa, Eugen Voineagu. El a adăugat că inspectorii care au efectuat controlul au prelevat probe de produs care vor fi studiate în laboratoarele LAREX. „În urma verificării, s-au constatat şi deficienţe de etichetare a produsului, lipsa echipamentelor de protecţie şi a firmei de la intrarea în fabrică”, a spus Voineagu. Salariaţii care depozitau pîinea în lăzi, o manipulau fără mănuşi, iar în zona de producţie nu erau respectate întocmai condiţiile igienico - sanitare. Din nefericire, aceste aspecte au fost trecute cu vederea de către inspectorii OJPC Constanţa, deoarece, după spusele lui Voineagu, „legea permite numai Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) să controleze şi să sancţioneze aceste deficienţe în fabrici”. Deşi invitat de OJPC să participe la această acţiune, directorul DSVSA, Grigore Mertoiu, a refuzat, scuzîndu-se că trebuie să participe la un seminar european organizat chiar de direcţia pe care o conduce.

În incinta fabricii de la Valu lui Traian se comercializa pîine, deşi societatea nu avea amenajat şi autorizat un punct de vînzare. În timpul efectuării controlului, la uşa fabricii au tot venit localnici să cumpere pîine, însă unul dintre muncitori îi întorcea din drum. O bătrînă a spus că foarte multă lume cumpără pîine direct de la fabrică, pentru că este mai ieftină decît la magazin, preţul uneia fiind de 30 bani. Pentru deficienţele constatate de inspectorii de la Protecţia Consumatorilor, administratorul societăţii a fost amendat cu 4.000 lei, iar întreg lotul de pîine a fost retras de la comercializare.