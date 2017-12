Se ieftinesc serviciile bancare

Aplicarea acordului Basel II va ieftini serviciile financiare, dar nu mai devreme de trei ani, sînt de părere o serie de bancheri. Ei au mai adăugat că, începînd chiar de anul viitor, acordul va afecta profitabilitatea băncilor autohtone, din cauza costurilor mari. Basel II îmbunătăţeşte modul de calcul al riscului de credit, fiind axat pe trei piloni: cerinţe minime de capital, supraveghere bancară şi transparenţă. El urmează acordului Basel I, ale cărui prevederi au fost revizuite. Potrivit guvernatorului BNR Mugur Isărescu, Basel II va contribui la reducerea costului capitalului bancar şi va elibera resurse pentru creditare. “Basel II poate potenţa şi intermedierea financiară a sectorului corporatist”, a mai completat Isărescu. \"În 2008, primul an de la aplicare, acordul va eroda marjele de profit ale băncilor, din cauza cheltuielilor de implementare”. Într-o primă fază, este de aşteptat ca aceasta să afecteze negativ ROA (n.r. - Return on Assets - rata rentabilităţii activelor bancare) şi ROE (n.r. - Return on Equity - rentabilitatea capitalurilor proprii), din cauza costurilor tehnice pentru aliniere. Odată cu migrarea către abordarea avansată, băncile vor beneficia de o mai bună alocare a capitalului, iar în final, vor obţine indicatori de profitabilitate şi eficienţă mai buni, ceea ce se poate reflecta şi în preţul serviciilor financiare”, a declarat Dan Pascariu, preşedintele CA al UniCredit Ţiriac Bank.

Seful BRD SocGen, Patrick Gelin, este şi el de părere că abia pe termen lung se va putea discuta despre o ieftinire a serviciilor financiare, provocată de implementarea Basel II. “Basel II nu aduce o reducere a preţului serviciilor bancare, ci mai degrabă încurajează - prin reducerea cerinţei de capital - aplicarea unor tehnici avansate de măsurare a riscurilor, care, pe termen mediu, vor îmbunătăţi acurateţea pricing-ului produselor bancare. Normele Basel II vor aduce şi ele un efect de scădere a tarifelor, însă pe termen lung. Într-o primă etapă, ele vor permite băncilor să îşi diferenţieze tarifele în funcţie de riscurile aferente fiecărei categorii de clienţi”, a confirmat Gelin. Dacă, în cazul băncilor avînd capital majoritar străin, costurile implementării Basel II se calculează la nivel central, în cazul băncilor româneşti, aceste costuri sînt estimate la jumătate de miliard de euro anual. “Costurile alocate pentru 2007 sînt de aprox. 500.000 de euro pentru softul IT necesar, precum şi pentru trainingul angajaţilor care sînt implicaţi în acest proiect”, a declarat Robert Rekkers, preşedintele executiv al Băncii Transilvania. Ca şi ceilalţi bancheri, Rekkers confirmă că aplicarea Basel II va duce la ieftinirea serviciilor financiare, dar nu în faza imediat următoare implementării acestuia. “Practic, vor fi rezultate vizibile în trei-cinci ani”, a conchis Rekkers.