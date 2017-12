Se impune o reevaluare a activității CNADNR

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) ar trebui să fie un jucător mare în piaţa construcţiilor, dar funcţionează mai degrabă ca un intermediar între bugetul statului şi diverşi constructori privaţi, astfel că este necesară o reevaluare solidă a activităţii, potrivit unei declarații de ieri a ministrului Transporturilor, Ioan Rus. ”În infrastructura rutieră este ceea ce vedeţi - insolvenţe, falimente, corupţie. (...) Suntem într-un proces de restructurare şi de reevaluare a unora dintre tipurile de atitudini pe care le-am avut faţă de ceea ce am avut de făcut. Vom reevalua foarte solid şi CNADNR”, a spus Rus, răspunzând unei întrebări privind poziţia Fondului Monetar Internațional referitoare la gestionarea investiţiilor şi calitatea infrastructurii din România. CNADNR a programat cheltuieli pentru investiţii de 5,49 miliarde lei în acest an, în creştere de 2,3 ori faţă de suma bugetată pentru 2014, şi estimează că va încheia 2015 cu aproximativ 450 de salariaţi în plus. CNADNR a revenit recent în subordinea Ministerului Transporturilor, unde a funcţionat până în 2013, când a fost trecută în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, condus atunci de Dan Şova.