Se scumpeşte mîna românească de lucru

Criza prin care trece economia românească după migraţia masivă a lucrătorilor către Europa Occidentală este tot mai vizibilă pe piaţa muncii. Dacă cele mai multe sectoare de activitate fac eforturi disperate pentru a acoperi deficitul forţei de muncă, cele care au reuşit să nu îşi piardă meseriaşii trebuie să investească enorm în păstrarea salariaţilor. Faţă de 2007, cînd România şi-a început trendul ascendent la capitolul majorării salariilor pe piaţa muncii, costurile totale pentru o oră de lucru au crescut, în acest an, în medie, cu 23%. Potrivit Biroului de Statistică al UE - Eurostat, aceasta este cea de-a doua evoluţie din UE, după Letonia. În intervalul aprilie - iunie 2008, creşterea costurilor pentru o oră de muncă în România s-a accentuat faţă de cea de 19,6% înregistrată în primul trimestru din acest an. Statistica pe ramuri de activitate nu relevă discrepanţe prea mari între sectoarele economice în trimestrul al doilea din acest an comparativ cu acelaşi interval din 2007. Astfel, în industrie, costurile orare cu salariile, precum şi cu celelalte cheltuieli non-salariale s-au majorat cu 25,3% pe an, în construcţii, creşterea anuală a fost de 25,7%, în timp ce în sectorul serviciilor s-a raportat o creştere anuală de 20,3%. La nivelul UE, Eurostat a estimat pentru aprilie - iunie 2008 o mărire, în termeni nominali, cu 3,4% a costului cu forţa de muncă, în timp ce în zona euro, creşterea a fost de 2,7%. Dintre statele membre ale UE, costurile cu ora de muncă din Letonia au crescut cel mai mult în trimestrul al doilea, respectiv cu 24,8% în medie, faţă de intervalul similar din 2007. Pe ramuri de activitate, în zona euro costurile cu ora de muncă s-au mărit cu 3% în industrie, cu 3,8% în construcţii şi cu 2,3% în servicii, pe cînd în UE, costurile respective au fost cu 3,8%, 4,6% şi, respectiv, 3% mai mari. Dintre statele membre pentru care au fost publicate date, cea mai mică evoluţie anuală a costurilor pe ora de muncă s-a remarcat în Germania, de 0,7%.