Se sistează intervențiile chirurgicale! Vezi care este situația la Constanța!

Multe dintre spitalele din România traversează aproape an de an câte o criză de medicamente sau materiale sanitare, determinând astfel panică în rândul pacienților. De multe ori, bolnavii se plâng că viața le este pusă în pericol și că autorităților nu le pasă de soarta lor. Grav este că sunt perioade din an când lipsesc produse farmaceutice extrem de importante. Spitalul Judeţean din Braşov a anunţat medicii unităţii că, în perioada 11-14 iulie, vor fi sistate toate operaţiile pentru pacienţii cu afecţiuni cronice deoarece spitalul este în criză de anestezice. Managerul Spitalului Judeţean Braşov, dr. Carmen Daniela Neculoiu, a anunţat încă de luna trecută că unitatea este în criză de miorelaxante necesare pentru anestezii generale în cazul unor intervenţii chirurgicale pe creier, torace sau abdominale. S-a făcut comandă pentru anestezici, care ar fi trebuit să sosească la sfârşitul lunii trecute, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar în prezent spitalul trece printr-o criză de asemenea produse. ”Cu această problemă se confruntă toate spitalele din ţară, din cauza producătorilor şi a distribuitorilor. Sunt 3 produse miorelaxante de care avem nevoie, ale unor firme diferite. Într-un caz, producătorul nu mai distribuie în România. Altul are discontinuitate în producţie şi livrare, iar al treilea nu mai are deloc“, a spus dr. Neculoiu.

CONSTANȚA La Constanța, s-ar părea că lucrurile nu sunt atât de grave. De exemplu, cel mai mare spital din județ - Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța, unitate sanitară unde se efectuează cele mai multe intervenții chirurgicale, nu trece printr-o asemenea criză. ”Noi nu avem nicio problemă. Am avut o perioadă când stocurile erau într-adevăr mai mici, dar în niciun caz nu s-a pus problema să amânăm vreo operație. În prezent, avem anestezicii necesari”, a declarat, pentru ”Telegraf, directorul medical al SCJU, dr. Mihnea Avram.

În cazul spitalelor din țară care au probleme de aprovizionare, există promisiuni de la Ministerul Sănătăţii că până pe 15 iulie vor fi trimise noi stocuri de anestezice.