Se strică vremea!

Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare care vizează înrăutățirea vremii în aproape toate regiunile din România. Astfel, potrivit ANM, până duminică dimineață, 20 martie, la ora 8.00, se așteaptă scăderea temperaturilor sub pragul celor zero grade Celsius, precipitații mixte și intensificări ale vântului. În intervalul menționat, valorile termice vor fi în scădere în majoritatea zonelor, dar în special în jumătatea de nord-est a țării, unde vremea va deveni rece pentru această perioadă din an. În noaptea de sâmbătă spre duminică (19 - 20 martie) se vor înregistra temperaturi preponderent negative, în depresiuni vor fi minime la limita gerului și pe suprafețe extinse se va produce brumă. Se vor semnala precipitații în general slabe, sub formă de ninsoare în zona montană și mixte, la început local în nord, în est și în centru, apoi izolat și în partea de sud-est a teritoriului. Vântul va avea intensificări la munte, dar temporar și în celelalte regiuni, cu viteze mai mari în Moldova, Dobrogea, Muntenia și vestul Olteniei, unde vor fi rafale de 55 - 60 km/h. Vremea își revine în Dobrogea abia de săptămâna viitoare, însă chiar și atunci este posibil să mai plouă.