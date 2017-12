Sechestru instituit de procurori, contestat în instanță

În urmă cu două luni, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală și Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Constanța au efectuat 15 percheziții pe raza județului Constanța, la sediile unor firme bănuite de implicare într-o rețea specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, dar și la locuințele suspecților. Acțiunea a vizat destructurarea unei rețele infracționale, care ar fi prejudiciat bugetul statului cu două milioane de euro. Procurorii au ridicat documente contabile aparţinând unor societăţi, mijloace de plată electronice utilizate la transferul banilor, precum şi trei arme neletale. De asemenea, ei au sechestrat un depozit de la halta Traian, aparținând SC Yal Concept SRL Constanța, „unicul magazin cu mărfuri confiscate de către ANAF Constanța”.

SECHESTRU RIDICAT DUPĂ DOUĂ LUNI Ieri, reprezentanta SC Yal Concept SRL Constanța, Mihaela Zamoiani, a reușit să intre în posesia documentelor pe care, spune ea, procurorii DIICOT le-au reținut abuziv. „Firma se afla în insolvență din martie 2014, iar eu am calitatea de administrator special pe procedura de insolvență. În octombrie anul acesta, societatea a fost închisă abuziv de procurori și de cei de la Antifraudă. Am contestat această măsură în instanță, însă nu ne-am putut face apărarea, deoarece toate actele care ne-ar fi ajutat să întocmim expertiza tehnico-contabilă dispusă de judecător ne-au fost confiscate. În acest fel ni s-a îngrădit dreptul la apărare. Abia astăzi (marți - n.r.) depozitul a fost desigilat și anchetatorii ne-au restituit documentele”, a declarat Mihaela Zamoiani. Ea a adăugat că, din cauza acestei situații, contractele de muncă ale angajaților au rămas neîncheiate. „S-au pus sigilii și pe unele lucruri personale ale salariaților, care nu făceau parte din patrimoniul firmei, dar care se aflau în depozit. Astfel, oamenii au rămas fără bunurile lor, pe care și le-au putut recupera abia după două luni”, a mai spus Mihaela Zamoiani. Ea a afirmat că SC Yal Concept SRL Constanța a funcționat legal, nu a comis nicio evaziune fiscală și va demonstra că această firmă a respectat legislația în vigoare în toate activitățile comerciale derulate.