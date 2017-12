Secretarul general al NATO: O brigadă românească va fi transformată într-una multinațională

00:26:49 / 09 Iulie 2016

dragi americani si rusi, bateti-va in Pacific nu in Europa

NATO promite ca este un partener bun pe timp de pace dar nu se stie cum va fi pe timp de razboi cand fiecare isi apara propria piele. El este ca si ciomagul de dupa usa sau pistolul de sub perna pe care le avem fiecare sperand ca asa ne aparam mai bine de talhari. Dar totusi nu le luam cu noi peste tot, nici la piata, nici la teatru, nici la servici,... etc. Asa si cu NATO trebuie oferit locul potrivit pe timp de pace. Excesul de zel poate parea fi provocator si sa aduca mai mult rau decat bine. Momentan in pe teritoriul UE este pace, greu dar totusi avem pace. NATO devine insa tot mai dominant de parca ne-am pregati usor de razboi sau am fi in faze preliminarii de provocari la razboi. Cu UE Europa a ajuns mai stabila si mai controlata. Se fac de catre multi sacrificii dar nu avem razboaie iar perioada crizelor si a marilor framintari a trecut de cativa ani. Unii ca englezii ar vrea sa le intoarca, ei probabil nefiind afectati in insula lor departata. Marile puteri parca ar vrea si ele sa ne aduca razboiul pe cap. Rusii si-au indreptat deja un urias arsenal de rachete infricosatoare asupra intregii Europe care ar putea sa o faca praf de mai multe ori cu tot cu scuturile ei de protectie cu tot asteptind doar apasatul pe buton. Americanii aduc si ei trupe si armament antirusesc provocand si atragand mai repede pericolul unui conflict peste Europa. Daca vor cadea bombele in Europa, americanii nu vor simti nimic doar vor privi pe ecran exploziile si distrugerile acestora. Si atunci pentru ce este mai bine sa ne pregatim, pentru pace sau pentru razboi? Ne apara NATO pe timp de razboi ? Mai bine sa ne preocupam sa nu fie asa ceva caci in timp de razboi toate legile, tratatele si promisiunile se anuleaza atunci cand ploaia de bombe pica peste toti. Mai bine sa nu ai provocam pe cei puternici caci inca nu am ajuns ca ei, iar cu unii printre noi ca englezii care desi au potential trag Europa tot inapoi, nu vom avea niciodata sanse sa ajungem o putere ca altii. Englezii daca nu au fost de nici un ajutor in UE si au pus doar piedici, asa vor face si in NATO. Trebuie evitati si toti cei ca ei.