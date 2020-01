Şedinţa tehnică a ediţiei a 29-a a Trofeului „Telegraf”

La a 29-a ediție a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, vor participa şi în acest an opt formaţii. CFR-Municipal Constanţa, SNC, Telegraf, AS Tatar Constanța, Athletic Club 1973 Constanţa, AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari, Tomis Constanţa și Voinţa Constanţa sunt echipele care vor lupta pentru câştigarea trofeului. În 2020, turneul este rezervat jucătorilor cu vârsta peste 40 de ani (născuţi până la 31 decembrie 1980).

Cele opt formaţii vor fi împărţite în două grupe, capi de serie fiind echipele clasate anul trecut pe podium: Athletic Club 1973 Constanţa şi CFR-Municipal Constanţa. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale, iar celelalte formaţii vor evolua în turneul locurilor 5-8.

Şedinţa tehnică se va desfăşura miercuri, de la ora 18.00, la Hotelul „Millenium”, cu participarea reprezenţilor celor opt echipe.

Primele partide de la actuala ediţie a Trofeului „Telegraf” se vor disputa sâmbătă, 25 ianuarie, între orele 14.00 şi 17.00, în Sala Sporturilor din Constanța.

Turneul este organizat de Clubul Sportiv CFR Constanța (președinte Ionuț Dabija), în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și cotidianul „Telegraf”.

Sponsor tehnic: Dornik Total Services (partener oficial Kelme în România).