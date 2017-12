Şeicul Hassan bin Jabor Al-Thani, din nou, la Mamaia

Pilotul de lux al Class One World Powerboat Championship, şeicul Hassan bin Jabor Al-Thani, a sosit aseară în staţiunea Mamaia, împreună cu delegaţia sa. Conducerea Hotelului “Rex” a făcut pregătiri speciale pentru oaspetele de rang înalt, care a rezervat cea mai bună cameră a hotelulului pentru următorii cinci ani, pe perioada etapei de Class One de la Mamaia. “Mă bucur că sînt pentru a doua oară în România, la Constanţa. Am venit să concurez şi sper să obţinem un loc cît mai bun, poate pe podium. Am ales să stau la acelaşi hotel ca şi anul trecut pentru că este foarte aproape de locul de desfăşurare a cursei”, a declarat, imediat după sosirea în Mamaia, Jabor Al-Thani. Camera în care va sta şeicul costă 500 de euro pe noapte în timpul săptămînii şi 700 în weekend, iar conducerea hotelului a schimbat întreg mobilierul. Şeicul este unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume şi face parte din familia regală a Qatarului. Singura pretenţie a sa a fost să îşi aducă proprii bucătari care îi vor găti mîncarea zilnic pe malul Lacului Siutghiol. Ingredientele vor fi aduse, de asemenea, din Qatar, la fel ca şi tacîmurile. Masa va fi servită de fiecare dată în aer liber, pe platforma “Power Marine”, aflată la doi paşi de hotel. Cele zece echipaje din competiţia Class One şi delegaţiile lor au rezervat majoritatea locurilor din hotelurile de patru şi cinci stele din Mamaia încă de acum cîteva luni.