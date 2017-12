Seimeni şi Comana, din nou pe primul loc

09:29:15 / 30 Aprilie 2014

dnul MIHU va intreb respectuos ce masuri disciplinare ati luat in cazul meciului ciocarlia-pestera ---va readuc aminte lovitura cu pumnul asupra unui jucator din pestera faza petrecuta in fata dvmneavoastra -astept sa vad ce masuri luati de buna voie ,in caz contrar vom innainta dovezile de care dispunem