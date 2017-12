Semifinalele Cupei Ligii la fotbal

Ultimele două partide oficiale din acest an sunt programate miercuri și joi, în manșa tur din semifinalele Cupei Ligii-Adeplast la fotbal. Miercuri seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), ASA Tg. Mureș va întâlni, pe teren propriu, pe ACS Poli Timișoara, iar joi seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), pe Arena Națională din București, se va disputa derby-ul Dinamo - Steaua. Manșa retur va avea loc anul viitor, la 1 și 2 martie. Finala competiției se va desfășura la 20 mai 2017.

Pentru meciul de miercuri seară, de la Tg. Mureș, timișorenii au anunțat că nu vor juca în cazul în care terenul va fi înghețat, așa cum s-a întâmplat duminică, la partida din etapa a 21-a a Ligii 1 dintre ASA Tg. Mureș și Pandurii Tg. Jiu.