Senatorii jurişti au aprobat ca procurorii-şefi să fie propuşi de CSM, nu de ministrul Justiţiei

Comisia juridică din Senat a avizat favorabil, ieri după-amiază, propunerea legislativă a senatorului PC Rodica Stănoiu şi a deputatului PSD Florin Iordache, care modifică Legea privind statutul magistraţilor, în sensul că procurorii-şefi vor fi numiţi de preşedinte, la propunerea CSM, şi nu la cea a ministrului Justiţiei, cum este prevăzut în legea actuală. “Ministrul Justiţiei, oricît am susţine noi contrariul, este şi el om politic”, a susţinut Iordache în susţinerea proiectului său. Raportul de admitere a fost adoptat cu cinci voturi “pentru”, două voturi “împotrivă” şi o abţinere – senatorul liberal Norica Nicolai. Senatul este Cameră decizională în cazul acestei legi, propunerea fiind iniţial respinsă de Camera Deputaţilor. Varianta avizată de comisie ar duce la revenirea la textul iniţial al legilor privind magistraţii, adoptate în 2004, potrivit cărora procurorul general al României, şeful şi adjunctul DIICOT şi şeful şi adjunctul DNA să fie numiţi de CSM. Aceste legi au fost modificate prin Legea 247/2005 privind reforma justiţiei şi a proprietăţii, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Tot în şedinţa de ieri, membrii comisiei juridice au aprobat intrarea în vigoare a Codului penal aprobat în timpul în care portofoliul Justiţiei era deţinut de Rodica Stănoiu, prin modificarea Ordonanţei de Urgenţă 50/2006, care amîna intrarea în vigoare a Codului pînă în septembrie 2008. Amendamentul de modificare a ordonanţei a fost depus de senatorul PSD Şerban Nicolae, membrii comisiei aprobînd intrarea în vigoare a Codului Penal din 2004, la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ. Discuţiile pe ordonanţă au avut loc după lungi discuţii între preşedintele Comisie juridice, Peter Eckstein Kovacs (UDMR), şi senatorii opoziţiei. Eckstein a încercat, în mai multe rînduri, scoaterea de pe ordinii de zi a acestei ordonanţe pe motiv că nu este de faţă ministrul Justiţiei, Monica Macovei. Senatorul social-democrat Doru Ioan Tărăcilă a susţinut că Macovei nu are motiv să nu se afle în faţa comisiei, mai ales că şedinţa de guvern se încheiase cu cîteva ore înainte. Codul penal ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 iulie 2005, însă a fost amînat pentru 1 septembrie 2006, ca apoi termenul să fie amînat din nou pentru 1 septembrie 2008, după care a fost suspendat. Între timp, Guvernul a operat anumite modificări la Codul penal care au intrat deja în vigoare. De altfel, România are un Cod penal elaborat în 1968, la care, după 1989, fiecare Executiv sau Legislativ a venit cu modificări de prevederi şi abrogări.