"Serambi": viaţa după tsunami

Pentru că un astfel de moment era obligatoriu să devină documentar, comunitatea cinematografică din Indonezia a început să caute modalităţile în care s-ar fi putut filma într-o zonă în localităţi practic rase de pe faţa pămîntului. La trei săptămîni de la catastrofă, aveau primele imagini, dar ce puteau face cu ele? Imagini brute cu cadavre, urme vagi ale unei existenţe altădată fără de griji, vieţi ruinate... Un film despre o asemenea tragedie trebuia să înceapă de undeva, dar de unde?

O echipă de patru cineaşti, conduşi de regizorul Garin Nugroho, a ajuns la concluzia că filmul trebuie să plece de la valul ucigaş, care va servi drept catalizator pentru schimbare. "Am vrut să punem în valoare forţa locuitorilor din Aceh, modul în care şi-au reluat speranţa după o asemenea durere. Pentru că am fost de acord că este imposibil să interpretezi aşa ceva, nu am apelat la actori, locuitorii din Aceh fiind cei mai îndreptăţiţi să-şi aducă povestea pe ecran", declară producătorul filmului, Christine Hakim. "Serambi" a fost filmat în Aceh, locul de plecare al pelerinilor spre ţara sfîntă, spre Mecca. Pretext pentru spectator de a medita la propriul pelerinaj pe acest pămînt...

Documentarul a fost prezentat în primăvară la Cannes, şi tot la Cannes a fost anunţată o carte (mai degrabă un album) ce va fi lansată în luna septembrie 2007, "The Big Red Book", un pretext pentru strîngerea de fonduri destinate supravieţuitorilor tsunami-ului. La petrecere a luat parte Bruce Willis, nelipsit de la evenimentele cu scop caritabil. Albumul va conţine fotografii cu celebrităţi ca Halle Berry, Elle MacPherson, James Blunt... Nu oricine va apărea în el, ci numai cei cu o reputaţie respectabilă!