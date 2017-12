Seri de competiţie, recitaluri şi divertisment la Festivalul de Folclor de la Mamaia

Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia găzduieşte, astăzi, începînd cu ora 21:00, prima seară de concurs a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc “Mamaia 2006”. Ajunsă la cea de-a VI-a ediţie, manifestarea se desfăşoară în perioada 30 august - 1 septembrie şi este organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune TVR 1. În cadrul unei conferinţe de presă organizate, ieri, la hotelul “Flora” din Mamaia, o parte din membrii juriului, Elize Stan (preşedintele juriului), Radu Comănici - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Angela Buciu - interpret, Floarea Calotă - interpret şi Paul Nicolescu - directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Constanţa au prezentat programul festivalului şi al recitalurilor din cadrul evenimentului.

Festivalul Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc “Mamaia 2006” se va desfăşura, şi în acest an, pe două secţiuni: Solişti vocali şi Solişti instrumentişti. Dorind să marcheze şi prin acest eveniment împlinirea a 50 de ani de existenţă a TVR 1, organizatorii au admis în concurs 50 de participanţi, aceştia fiind selectaţi din peste 100 de tineri interpreţi înscrişi la preselecţie. “Doar 50 de interpreţi au fost aleşi, numărul lor fiind acelaşi ca şi anii pe care îi împlineşte TVR 1, cîte un concurent pentru fiecare an. La preselecţie au participat tineri foarte valoroşi, iar cei admişi în etapa finală sînt cei mai buni. Sarcina juriului de a desemna marele cîştigător va fi foarte grea”, a explicat Elize Stan. Deşi concursul se va desfăşura tot în două seri, iar numărul participanţilor este dublu faţă de ediţia anterioară a festivalului, organizatorii au alocat un timp mai mare celor două secţiuni. Astfel că, în fiecare seară de concurs, secţiunilor Solişti vocali şi Solişti instrumentişti le-au fost alocate 90 de minute şi, respectiv, 50 de minute. Fiecare seară de festival se va încheia cu recitaluri susţinute de artiştii consacraţi din muzica populară românească.

La ediţia din acest an a festivalului, Dobrogea va fi reprezentată de Victoria Albu-Sava (Tulcea), Nicolae Mocanu (Constanţa) şi Andreea Feraru (Tulcea). Menţionăm faptul că, în etapa finală a concursului au fost admişi doar laureaţi ai altor festivaluri de gen din ţară, care au experienţă în ceea ce priveşte apariţia în faţa publicului şi sînt obişnuiţi cu emoţiile de concurs. “Festivalul Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc < Mamaia 2006 > îşi propune să crească, de la an la an, ca importanţă. De aceea, noi ne-am dorit să facem din acest eveniment un festival al festivalurilor, la care să participe doar laureaţi ai altor manifestări de gen”, a precizat preşedintele juriului.

Surprize şi momente de divertisment în cadrul recitalurilor

Spectatorii şi telespectatorii vor avea ocazia, în cele trei seri ale festivalului, să îi urmărească în recital pe artiştii consacraţi ai muzicii populare româneşti. În prima seară a evenimentului, pe scena Teatrului de Vară vor urca Angela Buciu şi Ansamblul “Transilvania” din Baia Mare, dar şi Lia Lungu, care va susţine un recital în România după aproape 15 ani. Tot din programul primei seri va face parte şi un moment artistic intitulat “La braţ cu tinereţea”, în cadrul căruia vor susţine microrecitaluri Ileana Rus, Cristian Pomohaci, Cristina Gheorghiu, Carmen Chivu, Oltiţa Todircă şi Nicu Chiriţă. Prima parte a concursului de Interpretare va fi încheiată de Ansamblul “Doina Gorjului” din Tîrgu Jiu, din care fac parte Ion Ghiţulescu, Victoriţa Lăcătuşu, Niculina Stoican, Maria Loga şi Petrică Mîţu-Stoian.

Nici cea de-a doua seară a festivalului nu va fi lipsită de surprize, după 30 de ani, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu şi fiul lor, Ionuţ Dolănescu vor susţinue un recital pe scena festivalului. Datorită faptului că evenimentul are loc la Mamaia, Dobrogea va fi reprezentată în cadrul recitalurilor de Elena Ionescu Cojocaru şi invitaţii săi. Cea de-a treia seară a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc “Mamaia 2006” va fi încheiată cu un recital susţinut de Veta Biriş, Maria Butaciu, Floarea Calotă, Maria Cîrneci, Dumitru Fărcaş, Traian Jurchela, Elena Merişoreanu, Matilda Pascal-Cojocăriţa şi Ştefan Cigu, Gheorghe Roşoga, Dumitru Sopon, Mioara Velicu, Nicoleta Voica, precum şi Ansamblul “Ca la noi” din Bacău. “Folclorul va continua să fie iubit şi apreciat de oameni, atîta timp cît noi îi încurajăm cu astfel de festivaluri şi le oferim o alternativă la manelele difuzate pe posturile de televiziune şi radiouri”, a precizat cunoscuta interpretă Floarea Calotă.

Marele Premiu al festivalului, un autoturism marca Logan

Bugetul alocat evenimentului de către Consiliul Judeţean Constanţa se ridică, în acest an, la suma de şase miliarde de lei. Cîştigătorii Premiilor I la ambele secţiuni vor primi 1.500 euro, ocupanţii locului II vor fi răsplătiţi cu 1.000 euro, iar Premiul al III-lea este în valoare de 500 euro. Marele Premiu al concursului constă într-un autoturism marca Logan, oferit de “Hondor Stil”. Ca şi în ediţiile anterioare, misiunea juriului va fi foarte grea, în concurs participînd tineri interpreţi foarte talentaţi. Membrii juriului sînt: Elize Stan, Radu Comănici, Maria Magiru, Paul Nicolescu, Nicolae Peride, Simona Patraulea, Alexandra Cepraga, Eugenia Florea, Dumitru Fărcaş, Floarea Calotă, Steluţa Popa şi Viorica Barbu-Iuraşcu şi Angela Buciu.