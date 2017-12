Service-uri auto închise de OPC

Inspectorii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (OJPC) Constanţa au derulat săptămîna aceasta o amplă campanie de verificare a activităţii din atelierele mecanice de pe raza judeţului. Potrivit directorului OJPC, Gheorghe Trandafir, au fost verificate aprox. 30 de unităţi service auto, iar la 80% din ele au fost depistate nereguli şi au fost sancţionate. Numai în cursul zilei de ieri, inspectorii OJPC au sistat temporar activitatea a două astfel de unităţi şi s-au aplicat trei sancţiuni. La un atelier din cartierul Coiciu, aparţinînd societăţii „Tina şi Cornel” SRL, inspectorii OJPC au constatat că activitatea de reparaţii, vulcanizare şi cea de comercializare piese auto se desfăşurau într-un spaţiu insuficient şi insalubru, iar anvelopele şi majoritatea pieselor puse în vînzare nu aveau instrucţiunile de utilizare traduse în limba română. „Acest service nu respectă condiţiile minime de funcţionare. În atelier este o mizerie de nedescris şi, la momentul controlului, nu au putut fi prezentate actele de omologare a instalaţiilor utilizate. În aceste condiţii vom închide temporar unitatea pînă la reorganizarea activităţii conform prevederilor legale, iar administratorul societăţii va primi o amendă cuprinsă între 5 - 30 milioane lei vechi“, a declarat Gheorghe Trandafir.

Decizie de sistare temporară a activităţii a mai primit, ieri, un service auto situat în cartierul Palazu Mare. „Punctul de lucru al societăţii Elegant Invest SRL nu numai că funcţionează într-un spaţiu subdimensionat, dar nici nu deţine autorizaţii de la Registrul Auto Român şi Autoritatea Rutieră Română, în plus nu are dotările necesare funcţionării unui service auto. Este greu de imaginat că numai cu o şurubelniţă şi o cheie se poate repara un autoturism“, a spus Trandafir. El a adăugat că acest atelier a fost închis temporar, dar cel mai probabil sediul va rămîne închis definitiv deoarece administratorul nu îşi poate remedia deficienţele. Tot în Palazu Mare, inspectorii au depistat că într-un atelier de reparaţii auto se desfăşurau activităţi de lăcătuşerie. Acesta şi un alt service din zona Piaţa Chiliei au primit cîte o amendă de pînă la 20 milioane lei vechi pentru lipsa de informare a consumatorilor. „După această acţiune de control am constatat o lipsă de responsabilitate a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii auto prin lipsa dotărilor tehnice şi neemiterea certificatelor de garanţie a lucrărilor. Totodată, sînt surprins că există agenţi economici care se pretează la aşa ceva şi mai ales că sînt conducători auto care acceptă să îşi repare maşinile în astfel de locuri, riscîndu-şi astfel viaţa lor şi pe cea a pasagerilor care îi însoţesc“, a subliniat directorul OJPC Constanţa.