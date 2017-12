Serviciile medicale de care beneficiază românii, publice la 1 octombrie

Pachetul de servicii medicale de bază, minimale şi facultative pe care Ministerul Sănătăţii Publice l-a supus dezbaterii publice va stabili proporţia de servicii ce revin fiecărui asigurat în parte. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a explicat faptul că lista cu servicii medicale de care beneficiază asiguraţii este prevăzută în contractul cadru, dar nu se spune de cîte analize de acelaşi fel poate beneficia un asigurat pe parcursul unui an. Potrivit lui Nicolăescu, noutatea pachetului de servicii medicale de bază sau minimale, va consta în stabilirea proporţiei serviciilor la care are acces un asigurat, deoarece pînă acum, deşi teoretic trebuia să fie asigurate anumite servicii medicale, nu se întîmpla aşa. \"Nu se acordă tot pachetul de servicii medicale aşa cum se spune. Avem de exemplu analiza de sânge pe un anumit domeniu. Va trebui să stabilim, în funcţie de fondurile de care dispunem, cîte astfel de analize putem face într-un an\", explicat Nicolăescu. Ministrul a adăugat că, începînd cu luna octombrie, documentul care stabileşte pachetul de servicii medicale ce vor fi acordate populaţiei va intra în vigoare.

Pachetul de servicii medicale de bază supus dezbaterii publice este gîndit, potrivit Ministerului Sănătăţii, să fie echitabil pentru toţi cetăţenii şi să conţină servicii de sănătate diverse: servicii de prevenţie, asistenţa medicală curativă ambulatorie şi spitalicească, servicii de reabilitare, servicii de îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii, asistenţă de medicină dentară, prescriere de medicamente în ambulator, dispozitive medicale, transport medical. În plus, ministerul a anunţat şi că doreşte o lista nouă de medicamente compensate şi gratuite care să asigure necesarul de medicamente pentru efectuarea tratamentelor prescrise în cadrul fondurilor sistemului de sănătate şi o metodologie nouă de calculare a preţurilor la medicamentele regăsite în Catalogul Naţional de Medicamente din Romania (CANAMED). Potrivit ministerului, intenţia este de a obţine preţuri mai mici pentru toate medicamentele vîndute prin farmacii, cu sau fără prescripţie medicală.