Serviciile medicale transfrontaliere, în pericol?

Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Cristian Buşoi afirmă că, deşi în buget sunt prevăzuţi 140 de milioane de euro pentru stingerea datoriilor legate de serviciile medicale transfrontaliere, există o serie de riscuri - mutarea sumelor la alte capitole, la rectificare, sau procesarea întârziată a dosarelor. “În practică, românii pot merge oriunde în UE, se pot trata fie pe vechiul regulament, formularul S2, E 112 sau cardul european de sănătate, fie pe baza directivei, urmând ca CNAS să le returneze costurile până la nivelul la care ar fi fost în România. Prin cele două vizite pe care le-am făcut, în calitate de preşedinte al CNAS, la Berlin şi la Viena, am reuşit să-i conving pe partenerii noştri că România îşi va achita datoriile pe care încă statul român le are din anii trecuţi şi, din semnalele pe care le am, în acest moment nu mai sunt atâtea cazuri de români refuzaţi în aceste două ţări pentru că România nu a reuşit să-şi închidă toate datoriile. Sper să se întâmple în acest an, pentru că am prevăzut pentru prima dată, în 2014, o sumă de 140 de milioane de euro, pentru ca toate datoriile pe care le avem faţă de alte ţări, pe servicii medicale, să fie încheiate”, a declarat Buşoi, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş.