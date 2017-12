Daniel Drăgan, scriitor apreciat, nume prezent în lucrări de referinţă pentru literatura română, precum: “Istoria Literaturii Române“, de Marian Popa (2001), “Literatura Română Contemporană“, de Laurenţiu Ulici (1995), “Dicţionarul Scriitorilor Români“ (1998) şi " Figuri ale romanului ", de Ştefan Ion Ghilimescu (1997), va fi prezent, săptămîna viitoare, la Constanţa, pentru o triplă lansare editorială. Prezentat sub titulatura “Şezătoare literară cu scriitorul Daniel Drăgan“, evenimentul va avea loc pe data de 6 octombrie, începînd cu ora 16.00, la Biblioteca Judeţeană Constanţa, fiind organizat de instituţia-gazdă şi Fundaţia Culturală Arania - Braşov. Autorul îşi va lansa cele mai recente cărţi ale sale - “Caravana“, “Ciuma boilor“ şi “Diavolul, aproapele nostru“. De menţionat este faptul că prezentarea volumelor care urmează să fie lansate la Constanţa va fi făcută de preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, prozatorul Ovidiu Dunăreanu, scriitorii Gabriela Vlad şi Maria Pop, prof. univ. dr. Olga Duţu - rectorul Universităţii “Spiru Haret“ Constanţa şi dr. Liliana Lazia - directorul Bibliotecii Judeţene.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Daniel Drăgan este fondator al revistelor “Astra“, “Braşovul literar şi artistic“, al Editurii Arania, precum şi al Fundaţiei Culturale Arania. Scriitorul este, de asemenea, preşedinte al Societăţii Patronilor de Edituri din România şi autor a cîteva romane de senzaţie (“Doi ori doi“, “Oceanul“, “Ursa Mare“, “Caravana“, “Ultima tinereţe a Mariei Suru“, Ciuma boilor“, “Diavolul, aproapele nostru“), nuvele, povestiri (“Mărgele roşii“, “Zgubilici şi Scîndurica“, “On the Way to Arania“), poeme (“Hohote mari auzind“, “Clipa de Apoi“, “Continentul Whitman“) şi teatru (“Revelion cu Paloma Blanca“, “Firele de iarbă ale Americii“). “Diavolul, aproapele nostru“ este titlul unuia dintre romanele care urmează să fie lansate şi la Constanţa. Prezentat sub un generic şocant, volumul aduce în faţă imaginea şocantă a unui univers bine ştiut, dar radiografiat necruţător. Mefisto apare sub chipul unui simpatic stîlp de cafenea, pentru a duce în ispită pe logofani, populaţia Logofaniei - cu care cititorii s-a întîlnit, deja, în cartea “Ciuma bolilor“ - de acelaşi autor, roman de mare succes. Aşa cum observă Mircea Ardeleanu, cele mai recente două romane ale scriitorului Daniel Drăgan, “Ciuma bolilor“ şi “Diavolul, aproapele nostru“ consacră o perspectivă nouă în romanul românesc, pe care criticul literar Mona Mamulea a definit-o a fi de domeniul etnopatologiei. O scriere de mare impact, cu o temă absolut inedită pentru spaţiul literaturii române, “Diavolul, aproapele nostru“ este un roman captivant, surprinzător şi spiritual, cinismul din volumul precedent, “Ciuma bolilor“, fiind “condimentat“, aici, cu note de umor şi erotism, dar într-o construcţie plină de gravitate.