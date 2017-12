“Sezonul estival 2006 a fost unul foarte prost!”

Septembrie este, în fiecare an, luna în care hotelierii şi agenţiile de turism de pe litoral trag linie şi contabilizează rezultatele sezonului estival care tocmai s-a încheiat. În acest an, concluzia factorilor implicaţi în turism a fost una singură: sezonul estival 2006 a fost unul foarte slab. Veştile proaste nu se opresc însă aici din moment ce previziunile pentru sezonul 2007 sînt şi mai sumbre. "Din punctul meu de vedere, sezonul 2006 a fost unul slab. Primele două luni pot fi catalogate clar drept dezastruoase, deoarece am avut modificări legislative bulversante, care au transformat sezonul estival într-unul de scandal, probleme şi reglări de conturi politice şi legislative. Aşa ne stă nouă bine: să ne rezolvăm problemele în mijlocul sezonului şi nu înainte. Din păcate, în această vară, situaţia a fost greu de controlat. Am asistat la un miting al hotelierilor, la scandalul plajelor, la declaraţii de neimaginat din partea fostului preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Ovidiu Marian. Mai mult decît atît, de o lună nu avem un preşedinte al ANT, ceea ce ne aruncă într-o problemă şi mai gravă, multe dintre proiectele demarate în vederea reabilitării turismului fiind stagnate", a declarat preşedintele Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) Regiunea Sud-Est, Corina Martin. Ea a dat ca exemplu Master Planului pentru turism, căruia nu are cine să îi dea undă verde, în ciuda faptului că Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) şi-a trimis un expert în România, pentru a se documenta. "Pe banii OMT, în România nu are cine să dea undă verde Master Planului", a spus, indignată, Corina Martin.

“Turismul ca afacere de succes este turismul internaţional"

În ceea ce priveşte întîrzierea nejustificată a numirii viitorului preşedinte al ANT, Corina Martin a precizat că în spatele ei se ascund "dispute politice": "Nu iese algoritmul politic şi acesta este motivul pentru care turismul românesc nu are un preşedinte". Ea a adăugat că toţi factorii implicaţi în turism au cerut, în nenumărate rînduri, scoaterea turismului din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi trecerea sa sub tutela directă a primului ministru, pentru că, spune Martin, numai aşa se poate spune că există preocupare pentru acest domeniu. "ANT, pentru ca să poată realiza ceva în turism, trebuie să deţină autoritate, ceea ce nu a avut pînă acum. Este posibil ca sub tutela primului ministru să aibă mai multă putere", a declarat, la rîndul său, vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir. Şi el şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la modul în care s-a desfăşurat sezonul estival în acest an, adăugînd: "Din păcate, se prevede un sezon estival 2007 mult mai slab". Andrei Trandafir a precizat că dezastrul estival a avut la bază antireclama care s-a făcut litoralului românesc în comparaţie cu cel bulgăresc şi "situaţia explozivă şi conflictuală dintre interesul agenţilor economici care fac turism pe litoralul românesc şi politica dezastruoasă a Ministerului Mediului, cu privire la administrarea plajelor. El a mai spus că tarifele practicate pe litoralul românesc nu au fost mai mari decît cele practicate de vecinii noştri, dar a admis că turismul este scump pentru marea masă a românilor. "Pentru sezonul următor este nevoie de un plan strategic pe termen mediu şi lung, care să aibă coerenţă, să fie legiferat şi care să se reflecte în generarea imediată a încrederii tour-operatorilor străini. Trebuie înţeles că, în Bulgaria, turismul are succes nu cu bulgari. Turismul ca afacere de succes este turismul internaţional", a precizat Trandafir. Or, la acest capitol, se prevede un viitor sumbru.

Bulgaria şi România, vîndute la pachet?!

Tour-operatorul internaţional TUI îşi pregăteşte retragerea din România, conform declaraţiei Corinei Martin. "Nu ne mai rămîne decît să aşteptăm decizia lor. TUI intenţionează să facă nişte pachete integrate România-Bulgaria. Nu va mai fi doar România, ci litoralul Mării Negre, în care Bulgaria va deţine o cotă majoră", a precizat preşedintele ANAT Regiunea Sud-Est. La rîndul său, reprezentantul TUI în România, Ciprian Popescu, a declarat că "este o tendinţă de tratare regională a litoralului Mării Negre în contextul integrării în UE". El a mai afirmat că, teoretic, un hotel de patru stele din Mamaia ar trebui să practice aceleaşi tarife, facilităţi şi aceeaşi sezonalitate în contractarea externă ca un hotel similar din Albena. "Acesata este o tendinţă de disipare a mediului concurenţial. Astfel, nu se va mai simţi o concurenţă atît de acută între România şi Bulgaria dar, în acest caz, ţara noastră trebuie să facă un rabat. La rîndul lor, hotelierii susţin că, în România, există o sumă de neajunsuri care împiedică o viitoare aliniere a preţurilor pe acest considerent regional: utilităţi mai scumpe, presiune fiscală etc.", a spus Ciprian Popescu. El a concluzionat spunînd că sezonul 2006 "a fost unul foarte prost", evenimentele de anul acesta urmînd să îşi pună amprenta asupra sezonului viitor. "În 2007 nu ne putem aştepta nici măcar la un sezon egal ca număr de turişti cu 2006", a afirmat reprezentantul TUI.