Sfârșitul de săptămână ne aduce 36 de grade C pe litoral, anunță meteorologii. Mai exact, vineri, 15 iulie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade C, iar minimele între 19 și 23 de grade C. Și ziua de miercuri, 13 iulie va fi una extrem de călduroasă, cu maxime între 27 și 33 de grade C și minime între 17 și 22 de grade C. Mult soare va fi și joi, 14 iulie. Maximele vor urca în termometre până la 35 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade C. Vremea este excelentă pentru plajă, dar trebuie menționat că disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi pe areale din ce în ce mai extinse. Se recomandă o hidratare corespunzătoare, cu cel puțin 2 litri de lichide de zi, de preferat apă, și consumul a cât mai multe fructe și legume proaspete. Nu în ultimul rând, nu uitați de cremele pentru protecție solară, în funcție de tipul de piele, și neapărat să aveți o îmbrăcăminte adecvată (capul acoperit, haine deschise la culoare din fibre naturale).