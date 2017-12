Shakira - şase nominalizări la Grammy

Shakira este nominalizată la şase premii Latin Grammy, pentru cea mai bună piesă, cea mai bună înregistrare, cel mai bun videoclip, pentru piesa "La Tortura", pentru cel mai bun album, cel mai bun album pop şi cea mai bună înregistrare a unui album, pentru "Fijacion Oral Vol.1".

Talentata cîntăreaţă columbiană a vîndut peste 30 de milioane de albume, de la debutul său, în anul 1996, cu "Pies Descalzos". Shakira a înregistrat primul său album în 1991, la doar 14 ani şi a intrat în clasamentele muzicale cu hiturile "Ojos Asi", "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes", "La Tortura", "Hips Don't Lie". Cîntăreaţa a cîştigat două premii Grammy, primul în anul 2000, pentru cel mai bun album live, "MTV Unplugged", iar al doilea în 2005, cînd "Fijacion Oral Vol.1" a cîştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album rock/alternativ latino. Abumul din 2005 a obţinut şi premiul Latin Billboard pentru cel mai bun album pop. În prima săptămînă de la lansarea în Statele Unite, "Fijacion Oral Vol.1" s-a vîndut în peste 157.000 de exemplare, cea mai mare vînzare pentru un album în limba spaniolă, în America. Shakira a vîndut, pînă în prezent, peste 30 de milioane de albume.

"Există şi alţi artişti care au nominalizări multiple", a spus Gabriel Abero, preşedintele Latin Record Academy, organizaţia care face nominalizările pentru premiile Latin Grammy. "Îi avem pe Calle 13, Julieta Venegas sau Ricardo Arjona", a adăugat Abero. Ricardo Arjona, un cîntăreţ din Guatemala, are mai multe nominalizări la Latin Grammy Awards şi va concura cu Shakira la categoria cea mai bună piesă, cu balada "Acompaname a estar solo". Cîntăreaţa nu a mai cîştigat un premiu Latino Grammy din 2002. Ceremonia de decernare a premiilor pentru artiştii vorbitori de limba spaniolă sau portugheză va avea loc la New York, la Madison Square Garden, pe 2 noiembrie.