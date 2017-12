Sharon Stone, premiu pentru întreaga carieră

Actriţa americană Sharon Stone nu şi-a putut stăpâni lacrimile în timp ce accepta premiul AARP pentru întreaga activitate din domeniul cinematografiei din partea regizorului Martin Scorsese. Actriţa a izbucnit, pur şi simplu, în plâns atunci când regizorul alături de care a filmat „Casino” i-a oferit premiul cu ocazia celei de-a 11-a ediţii a Annual AARP Magazine Movies for Grownups Awards, la Beverly Hills. „Cred că am murit şi am ajuns în rai. Am primit un premiu din partea lui Martin Scorsese! Sunt extrem de recunoscătoare pentru această zi din viaţa mea. Sunt recunoscătoare să mă aflu aici”, a declarat ea pentru presa prezentă la eveniment.

Printre câştigătorii ediţiei de anul acesta a premiilor AARP se numără şi Glenn Close, care a primit premiul pentru cea mai bună actriţă cu rolul din „Albert Nobbs”, dar şi regizorul Alexander Payne, care a primit premiul Chaise d\'Or pentru filmul „The Descendants”. Letty Aronson, sora lui Woody Allen, care produce de peste 20 de ani filmele fratelui său, a primit în locul acestuia premiul pentru cel mai bun scenariu cu filmul „Midnight In Paris”.