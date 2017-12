Sharon Stone şi-a dezvăluit secretul frumuseţii

Actriţa americană Sharon Stone, în vârstă de 54 de ani, a mărturisit care este secretul ei pentru a-şi păstra frumuseţea. Actriţa nominalizată la Oscar pentru rolul din ”Casino”, în regia lui Martin Scorsese, are, în fiecare dimineaţă, un ritual pe care îl păstrează cu stricteţe. Sharon Stone are convingerea că apa minerală este cel mai important lucru pentru a avea o faţă tânără. ”În fiecare dimineaţă îmi spăl faţa cu apă. Aplic apoi o cremă pentru a mă proteja de soare şi una hidratantă. Sunt convinsă că apa minerală e cel mai bun lucru pentru faţă”, a declarat actriţa. În toane foarte bune, Sharon Stone a precizat şi ce cremă de faţă preferă. ”Îmi plac cremele hidratante cu o textură bogată. Cu cât e mai bogată, cu atât faţa radiază mai mult, este mai tânără, mai moale şi pură”, a explicat aceasta. Vedeta a mărturisit că a încercat şi numeroase diete de-a lungul timpului. Acum ia cursuri Pilates, face exerciţii la sală şi are o dietă bazată pe legume proaspete şi proteine. ”Am încercat toate dietele, chiar şi pe cele mai stupide”, a recunoscut Sharon Stone.