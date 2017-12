SHORT FILM FACTORY te invită la film, în Vama Veche! Vezi când!

SHORT FILM FACTORY te invită la film. 8 scurtmetraje premiate în cadrul festivalului Short to the Point (STTP) vor rula în 30 de spații alternative din tot atâtea orașe din țară, în ultima săptămână din luna iunie. 150 de minute de film, povești spectaculoase venite din toate colțurile lumii, continuă o tradiție de peste 8 ani de proiecții speciale, oferind publicului șansa unică de a urmări filme scurte multi-premiate, cu intrare liberă, chiar la el în oraș. Printre surprizele din această lună se numără o producție autohtonă și un titlu proaspăt întors de la Cannes.

Din cele 25 de filme premiate în decembrie 2016 în cadrul festivalului, au fost selectate pentru proiecție 8 cele mai bune producții. Printre ele se regăsește scurtmetrajul „Limbo“, în regia lui Konstantina Kotzamani, film care a participat la Semaine de la Critique în cadrul festivalului de la Cannes (2017). O altă surpriză inclusă în programul lunii iunie este producția românească „The Lake“, regizată de Ana Dascălu, distinsă în cadrul festivalului cu Premiul pentru cel mai bun tânăr regizor. Din distribuție fac parte Beatrice Rubica, Ada Galeș, Teodora Colt, Smaranda Sirca, Ada Dumitru, Adela Mihai, Carla Teaha, Dan Zorilă și Cezar Grumazescu.

Luna iunie a anului 2017 marchează un număr-record de locații în care se va desfășura evenimentul SHORT FILM FACTORY. Cele 30 de orașe care vor găzdui proiecții sunt: Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bacău, Baia Mare, Botoșani, București, Buzău, Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Muscel, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara, Iași, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, Sibiu, Sighetu Marmației, Suceava, Târgoviste, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara, Tulcea, Vama Veche.

CINEFILII SUNT INVITAŢI ÎN VAMA VECHE, ÎN ZIUA DE JOI, 29 IUNIE, ORA 22.00, LA PAPA LA SHONI, PE STR. FALEZEI, CONSTANȚA, ROMÂNIA. TELEFON: 0365 424 490.

SHORT FILM FACTORY este un eveniment lunar dedicat cinefililor și celor care savurează ocazional cinema-ul. Proiecțiile de scurtmetraj sunt organizate de Short to the Point (International Short Film Festival) - o reţea internațională de distribuţie, difuzare şi promovare a filmelor de scurtmetraj. În ultimii ani SHORT FILM FACTORY a reușit să creeze o punte de legătură între filmmakeri, cinefili și spectatorii ocazionali.

Lansat în anul 2009 sub forma unei caravane cinematografice în 28 de orașe din România, STTP a devenit un festival lunar la care se înscriu filme din toate colțurile lumii. Festivalul Short to the Point oferă lunar 13 categorii de premii celor mai bune scurtmetraje înscrise, urmând ca acestea să fie proiectate în cadrul evenimentului național Short Film Factory by Short to the Point.

Pentru mai multe informații: http://spunepescurt.ro; https://www.facebook.com/shorttothepointfilmfest; https://twitter.com/shorttothepoint; https://www.instagram.com/monthlyshortfilmfest.