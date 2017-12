Sifon ordinar la prețul celei mai pure ape minerale din lume?

20:19:21 / 05 Aprilie 2016

Jurnalism de doi bani

Desi ma indoiesc ca aceasta asociatie ( a nu se confunda cu ANPC - Autoritatea nationala pentru protectia consumatorului) are dreptul sa ceara retragerea unor produse de pe piata, problema este alta ... din ce am citit am inteles ca este o problema de etichetare, pe acele etichete aparand doua tipuri de apa minerala, cea carbogazoasa si cea carbogazificata ... de ce au facut asta este problema ANPC sa vada si sa ii sanctioneze ... ceea ce nu inteleg este titlul acestui articol, titlu pentru care eu, daca as fi firma care comercializeaza acea apa, v-as da in judecata ... doamna redactor, apa acelei firme, chiar daca are o etchetare dubla, este o apa minerala ... ea nu este apa de masa, nici apa de izvor nici apa de la robinet pentru ca dumneavoastra sa titrati mare ca ar fi "sifon ordinar" ... dar, din dorinta de a avea o mare stire la ziar scrieti fara a face o minima documentare iar cel sau cei care ar trebui sa va corecteze greselile stau si cenzureaza comentariile celor care au pareri diferite asupra unor subiecte