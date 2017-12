Simona Halep, despre eliminarea de la Roland Garros: Nu a murit nimeni, nu s-a terminat pământul

Jucătoarea Simona Halep, locul 3 mondial, a declarat, la sosirea la Bucureşti, că "nu a murit nimeni şi nu s-a terminat pământul" din cauza faptului că a fost eliminată în turul doi al turneului Roland Garros. "Baroni m-a bătut doar de două ori şi nu cred că e mare tragedie. Ea joacă bine, agresiv şi foarte solid. Eu nu am jucat ceea ce trebuia să joc probabil şi de aceea am pierdut. Oarecum sunt dezamăgită în interiorul meu, dar nu fac o tragedie din asta. Se întâmplă şi la sportive şi mai mari. Nu a murit nimeni, nu s-a terminat pământul. Joc în continuare şi cu siguranţă voi mai câştiga meciuri în viitor", a spus Halep la Aeroportul Henri Coandă. Întrebată dacă se aştepta să iasă aşa de repede din turneul de la Roland Garros, ea a răspuns: "M-aţi luat tare cu o întrebare la care nu am niciun răspuns. Nu cred că mă aşteptam şi nu pot să răspund prea bine la întrebare. A fost un turneu nu foarte bun pentru mine, dar acum sunt acasă şi sunt bine". Simona Halep a menţionat că nu a schimbat tactica în meciul cu sportiva croată Mirjana Lucici-Baroni. "Nu am spus că am schimbat tactica. Am spus că am ţinut un pic ritmul de pe hard şi pe zgură şi nu prea am simţit ca anul trecut jocul pe zgură. Asta a fost tot ce am spus. Nu voi schimba şi nu voi face nimic altceva. Voi avea câteva zile libere şi după aceea împreună cu echipa mea voi decide ce voi face în continuare", a explicat ea.