Simona Halep nu va juca la FedCup, dar nici în turneele de la Doha și Dubai

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, numărul 4 în clasamentul mondial, nu va evolua în meciul împotriva Belgiei, care se va disputa săptămâna viitoare, în cadrul FedCup, dar nici la turneele de la Doha și Dubai, pentru a se recupera în vederea competițiilor din SUA. „Îmi pare rău că a trebuit să mă retrag de aici (n.r. - turneul de la Sankt Petersburg), am jucat cu multă plăcere în primul meci, a fost important să-l câştig, dar sunt tristă că durerea de la genunchi a revenit şi sunt nevoită să iau o pauză de o lună pentru recuperare. Am nevoie de această pauză lungă ca apoi, când voi reveni, să fiu sută la sută aptă. Nu voi juca la FedCup, Doha şi Dubai. Am decis să iau această pauză pentru a putea evolua în SUA, la turneele de la Indian Wells şi Miami”, a declarat Simona Halep.

Halep, care era principala favorită la Sankt Petersburg, spune că ar fi fost riscant să intre pe teren în meciul cu Vikhlyantseva,din sferturile de finală, în condiţiile în care accidentarea la genunchi, din cauza căreia a avut de suferit şi la Australian Open, a recidivat. „Sunt dezamăgită că a trebuit să mă retrag din sferturile de finală, dar genunchiul meu nu este în regulă. Am simţit dureri la genunchi după ultimul meci şi era riscant să continuu aici. Abia aştept să revin şi sper ca data viitoare să fiu mai bine pe teren şi mai sănătoasă”, a mai adăugat sportiva originară din Constanța.

Partida dintre România și Belgia, din Cupa Federației, se va disputa pe 11 și 12 februarie, la Bucureşti.

Sâmbătă, Simona Halep a aflat că va rămâne pe locul 4 WTA și săptămâna viitoare! Jucătoarea slovacă Dominika Cibulkova (locul 5 WTA) a pierdut meciul cu sportiva kazahă Yulia Putintseva (locul 34 WTA), din semifinalele turneului WTA Premier de la Sankt Petersburg, şi nu o va depăşi pe Simona Halep în ierarhia mondială. În finală, franţuzoaica Kristina Mladenovic (23 de ani, locul 51 WTA) a trecut de Putintseva cu scorul de 6-2, 6-7, 6-4. Turneul WTA Premier de la Sankt Petersburg s-a disputat pe suprafaţă dură, în sală, fiind dotat cu premii totale în valoare de 776.000 de dolari.

