Simona Halep, recompensată pentru succesul de la Roland Garros

Jucătoarea de tenis constănţeană Simona Halep a fost premiată, ieri, de Prefectura Judeţului Constanţa pentru performanţa de la Roland Garos. După ce a reuşit să aducă un nou titlu de Grand Slam României, sportiva legitimată la CS Mamaia IDU - LPS “Nicolae Rotaru” a primit o plachetă pe care era înscripţionat mesajul - “Titlu pentru merite excepţionale dobîndite la juniori la Roland Garros”, dar şi o medalie argintată ce purta numele sportivei, semnătura prefectului şi un mesaj de felicitare. „Şi Roger Federer a fost mai întîi campion la juniori, pentru ca mai apoi să fie un mare campion. Să sperăm că şi Simona va avea acelaşi parcurs. Este important ca un sportiv să fie susţinut încă din primul moment. Am convingerea că ne va mai oferi astfel de momente, pentru că am văzut-o şi pe teren şi am văzut cîtă ambiţie are”, a spus prefectul Constanţei, Dănuţ Culeţu. La eveniment au fost prezenţi antrenorul sportivei, Liviu Panait, preşedintele clubului sportiv “Mamaia IDU”, Marian Sandu, dar şi reprezentantul DSJ, Mihai Orzan, alături de directorul DSJ, Elena Frîncu, care au oferit sportivei un buchet de flori şi o sumă de bani în cadrul festivităţii. „Vreau să mulţumescu domnului Idu, care mă sprijină în continuare şi tuturor oamenilor care mă ajută şi care au încredere în mine că pot fi ceva în viitor şi, nu în ultimul rînd, familiei. Este un moment important şi mă simt onorată de faptul că foarte mulţi oameni importanţi au încredere în mine că voi fi un nume în tenis şi că se bucură de reuşitele mele”, a spus Halep, cea care, după succesul de la Roland Garros, a făcut pasul la senioare. După ce a reuşit să cîştige primul titlu la senioare, în Suedia, într-un turneu dotat cu premii în valoare de 25.000 de dolari, constănţeanca va ataca un nou titlu săptămîna viitoare, în cadrul unui turneu în Italia, dotat cu premii în valoare totală de 75.000 de dolari.