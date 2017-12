Jucătoarea Simona Halep, numărul 3 WTA, a declarat, astăzi, la plecarea în China, unde în perioada 4-10 ianuarie va participa la turneul de la Shenzhen, că îşi doreşte ca noul an să fie la fel ca 2014 sau chiar mai bun. "M-am simţit bine acasă, am fost şi la Constanţa câteva zile cu familia, dar acum trebuie să închei vacanţa şi să încep noul sezon. M-am pregătit din greu, m-am antrenat în fiecare zi. Mă simt pregătită, sunt gata să încep turneele. Sper să fie un an la fel ca 2014 sau chiar mai bun", a declarat jucătoarea la Aeroportul Henri Coandă. Halep, desemnată cap de serie numărul 1 la Shenzhen Open, speră să se acomodeze cât mai repede în China. "În China nu este uşor niciodată să joci. Dar cred că va fi un turneu bun, pentru că sigur va fi o organizare foarte bună. Sper să mă acomodez repede şi să joc bine. Suntem multe la turneu, iar asta e plăcut, pentru că atunci când sunt mai mulţi români te simţi ca acasă", a precizat Simona Halep. La Shenzhen Open, turneu dotat cu premii în valoare de 500.000 de dolari, vor participa cinci jucătoare române: Simona Halep, Monica Niculescu, Irina Begu, Alexandra Dulgheru şi Sorana Cîrstea.