Simona Halep vrea un titlu de Grand Slam în 2008

Anul 2008 a început excelent pentru jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep. Sportiva legitimată la CS Mamaia IDU - LPS „Nicolae Rotaru” şi pregătită de antrenorul Liviu Panait a ajuns în semifinalele turneului de junioare de la Australian Open. Chair dacă o depăşise în sferturi pe principala favorită, rusoaica Anastasia Pavliucenkova, Halep s-a înclinat în penultimul act în faţa reprezentantei gazdelor Jessica Moore. Dacă anul trecut Simona Halep disputase doar optimi de finală în turneele de Grand Slam de la Roland Garros, Wimbledon şi US Open, anul acesta Simona a atins cea mai bună performanţă din carieră în competiţiile de Mare Şlem. “Jessica Moore a avut un joc diferit, mai rapid şi m-a surprins. În plus a fost susţinută şi de public, iar eu am avut şi emoţii”, a rememorat Halep semifinala de la Australian Open. “Cel puţin în unul din următoarele trei turnee de Grand Slam din acest an ne propunem să jucăm o finală“, declară antrenorul Liviu Panait, care a fost completat de Simona: “Aspiraţiile mele sînt mai mari şi îmi doresc cel puţin un trofeu la Roland Garros, Wimbledon sau US Open!” Evoluţia excelentă a Simonei Halep din ultima vreme n-a rămas fără urmări, sportiva constănţeană fiind convocată în premieră, de Ruxandra Dragomir, în echipa de Fed Cup a României. În această convocare n-a contat doar semifinala de la Australian Open, ci şi performanţele înregistrate de Simona anul trecut la Campionatul European: titlul de campioană la simplu, bronzul de la dublu şi locul secund obţinut de România în concursul pe echipe. Deşi convocată, Simona Halep n-a evoluat încă pentru echipa României, care a învins Polonia şi a fost la doar două mingi să treacă şi de Serbia (cu Ana Ivanovic şi Jelena Jankovic în componenţă!!). “Anul acesta este foarte important pentru Simona. Este anul tranziţiei la seniori şi mulţi dintre juniori se pierd la acest nivel”, spune antrenorul Liviu Panait. Elevă în clasa a X-a la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Simona Halep, care în septembrie va împlini 17 ani, se pregăteşte în această perioadă la Tenis Club IDU. Din 3 martie ea se va alinia la startul turneului ITF de la Minsk, dotat cu premii de 25.000 de dolari, unde a primit un wild-card. “Nu am un obiectiv anume pentru 2008. Îmi doresc să am evoluţii bune în acest an pentru ca la anul să pot participa în calificările turneelor de Grand Slam ale senioarelor”, a declarat Halep.