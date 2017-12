Sindicaliştii din metalurgie vor salarii minime de 800 de lei

Deşi marile confederaţii sindicale au bătut palma cu Executivul pentru 540 de lei din această toamnă, metalurgiştii sînt nemulţumiţi de salariul minim. Sindicaliştii din sectorul metalurgic le-au cerut patronatelor creşterea salariului minim la 720 de lei în unităţile din subramura neferoase, şi la 800 de lei în combinatele din subramura feroase. „Am depus o solicitare de creştere a salariului minim pe ramura metalurgică, solicitare distinctă pentru fiecare subramură în parte. Astfel, am cerut majorarea salariului minim la 720 de lei la neferoase şi refractare şi, respectiv, la 800 de lei la feroase. În prezent, salariul minim pe cele două subramuri este egal cu salariul minim pe economie în cazul neferoaselor şi refractarelor şi, respectiv, cu salariul minim pe economie plus 10% în cazul feroaselor”, a afirmat prim-vicepreşedintele Federaţiei Sindicale Metarom, Adrian Adăscăliţei. Acesta susţine că revendicarea a fost înaintată Federaţiei Patronale “Metalurgia” în cadrul celei mai recente sesiuni de negociere a contractului colectiv de muncă pe ramură. “Reprezentanţii patronatelor au promis că vor răspunde cererii noastre cu o ofertă la următoarea întîlnire, care va avea loc, cel mai probabil, săptămîna viitoare”, a mai afirmat Adăscăliţei. Solicitarea de creştere a salariului minim în metalurgie este însoţită de alte două cereri, de “creştere substanţială” a primelor acordate muncitorilor din acest sector şi de majorare de la 25% la 100% a sporului pentru week-end-urile lucrate. În timpul şedinţelor de negociere care s-au desfăşurat pînă acum, patronatele şi sindicatele din ramura metalurgică au parcurs toate capitolele contractului colectiv de muncă, singurul rămas în discuţie fiind cel al salarizării. Un alt punct neclarificat se referă la durata de aplicare a contractului. Documentul precedent a fost semnat în 2004 şi a avut o valabilitate de patru ani. De această dată, însă, o parte dintre federaţiile sindicale participante la negocieri ar dori ca actul negociat să fie aplicat doar un an. La negocierile noului contract colectiv de muncă al ramurii metalurgice participă Federaţia Patronală “Metalurgia”, Federaţia Sindicală a Siderurgiştilor “Metarom”, Federaţia Sindicatelor Libere din Metalurgia Neferoasă şi Federaţia Sindicală “Solidaritatea-Virgil Săhleanu”.