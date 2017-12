Sir Graham Watson, scenariu negru pentru Băsescu

Liderul ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), Sir Graham Watson, spune că acuzaţiile ce i se aduc preşedintelui Traian Băsescu trebuie cercetate de o comisie parlamentară, făcând o analogie cu un caz al unui politician britanic care a sfârşit în închisoare. “Un om ca Băsescu, care spune că este un campion al justiţiei, să fie tras în astfel de acuzaţii… Sunt prea multe acuzaţii la adresa familiei lui şi cred că oamenii din România vor trage singuri concluziile. Aceste lucruri trebuie neapărat investigate și printr-o anchetă parlamentară. În Marea Britanie am avut un astfel de caz când cel în cauză a intrat în pușcărie”, a spus Graham Watson, duminică seară, la un post de televiziune. Britanicul a vorbit despre momentele din vara lui 2012, când preşedintele Băsescu a fost suspendat. „Îmi aduc aminte foarte bine votul, acum 2 ani, în mijlocul verii, când 7,4 milioane au votat împotriva preşedintelui şi mă miră că a fost o ridicare remarcabilă a românilor împotriva preşedintelui”, a mai spus Watson. Graham Watson a devenit unul dintre liderii informali ai ALDE, după ce la alegerile europarlamentare din 25 mai nu a reuşit să obţină un mandat de eurodeputat.